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Ghost Recon fête ses 25 ans et prépare son avenir
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Blizzard termine l’année comme numéro un chez Xbox
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GTA VI sur Netflix – Une polémique de plus pour Rockstar ?
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D.Mon vient enrichir les rangs des MEKA sur Overwatch
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DERELIKT conjugue l’horreur au passé

Halo Studios – Une campagne réussie, des postes perdus
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Preview The Doll Shop – Un visual novel entre horreur et cosy game
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Fire Emblem Fortune’s Weave déploie ses dernières cartes lors d’un Nintendo Direct
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Roblox perd 70 milliards de dollars : la plateforme découvre les limites de la viralité
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Après plus de vingt-ans, World of Warcraft se remet au jeu de rôle
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Le rachat d’Electronic Arts (EA) est terminé, quelles conséquences pour les salariés ?
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Sorti en juin, le dernier titre FIFA n’aura pas fait de miracle

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