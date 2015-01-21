tt
Le meilleur du jeu vidéo sur New Game Plus
Actualités
Tests
Sorties JV
Édito
Chroniques
Industrie JV
PlayStation
Xbox
L’histoire du doute structurel de la VR en 2026
Resident Evil Requiem contredit l’argument qui veut que « le consommateur a choisi le numérique »
Marvel’s Wolverine – Les previews annoncent du brutal et du déjà-vu
Kinetic Publishing annonce son line-up et le nouveau Sam Barlow : Precognition
Sélection de la Rédaction
Devolver Digital veut quitter la Bourse, et peut-être retrouver son identité
Xbox, un point noir dans le bilan de Microsoft
GTA VI - Plus c'est cher mieux c'est
Pour redevenir sain, le jeu vidéo doit mourir
Tests Jeux Vidéo
Test Marvel Tokon: Fighting Souls – Le retour du merveilleux frisson de l’arcade
Test Sovereign Tower – Souverain, bonne ou mauvaise situation ?
Test Beast of Reincarnation – Copier n’est pas comprendre
Test 70s-style Robot Anime Geppy-X – Boomer shooter
Test Big Walk – The Big Talk
Plus de Tests JV
Actualité Jeu Vidéo
Crimson Desert – Après le succès, Pearl Abyss gâte ses joueurs et ses équipes
DLC
Industrie JV
Pearl Abyss
En pleine crise chez Xbox, Asha Sharma encence The Elder Scrolls VI
Industrie JV
Xbox
La Malédiction d’Ula’Tek s’abat sur World of Warcraft
Blizzard
MMORPG
Marvel Rivals, le hero-shooter fer de lance de la stratégie Marvel
Jeux Services
Marvel
Multijoueurs
Ghost Recon fête ses 25 ans et prépare son avenir
TPS
Ubisoft
Blizzard termine l’année comme numéro un chez Xbox
Blizzard
Xbox
GTA VI sur Netflix – Une polémique de plus pour Rockstar ?
GTA
Netflix
D.Mon vient enrichir les rangs des MEKA sur Overwatch
Multijoueurs
DERELIKT conjugue l’horreur au passé
Halo Studios – Une campagne réussie, des postes perdus
Industrie JV
Xbox
Preview The Doll Shop – Un visual novel entre horreur et cosy game
Indé
Fire Emblem Fortune’s Weave déploie ses dernières cartes lors d’un Nintendo Direct
Tactical RPG
Roblox perd 70 milliards de dollars : la plateforme découvre les limites de la viralité
Industrie JV
Après plus de vingt-ans, World of Warcraft se remet au jeu de rôle
Industrie JV
RPG
Le rachat d’Electronic Arts (EA) est terminé, quelles conséquences pour les salariés ?
Electronic Arts
Industrie JV
Sorti en juin, le dernier titre FIFA n’aura pas fait de miracle
Plus de News JV
Prochaines Sorties JV
Resonance: A Plague Tale Legacy
26/08/2026
The Blood of Dawnwalker
03/09/2026
Orbitals
03/09/2026
Marvel’s Wolverine
15/09/2026
Warhammer 40.000: Dawn of War IV
17/09/2026
Control Resonnant
24/09/2026
Plus de sorties JV