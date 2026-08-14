Marvel’s Wolverine – Les previews annoncent du brutal et du déjà-vu

Après Spider-Man, c’est au tour de James Howlett d’avoir droit à son adaptation signée Insomniac Games. Attendue pour le 15 septembre prochain, l’aventure du mutant griffu promet quelque chose de plus viscéral et bourru que celles traversées par l’araignée du quartier. Les premières previews vont dans ce sens, mais après avoir décripté les premières vidéos et retours, nous sommes en droit de nous demander si ce Marvel’s Wolverine est aussi original qu’il le prétend.

Un aperçu plus global qui donne envie, mais…

Les développeurs de chez Insomniac Games ont profité de cette preview pour en dire plus sur le coeur du gameplay de Marvel’s Wolverine. La première promesse concerne la manière dont nous incarnerons et dirigerons Wolverine. Contrairement à son homologue Avenger, le X-Men se dirigera de manière plus lourde et sera moins gracieux et fluide lors des combats et des phases de plateforme. Une idée de gameplay qui s’inscrit parfaitement dans la logique de l’anti-héros, du fait de son squelette d’adamantium.

Pour le reste, nous sommes en présence de quelque chose de relativement basique, mais qui joue énormément sur la mise en scène et l’amour des fans pour le personnage pour se démarquer. Wolverine aura accès à deux arbres de compétences, lors de certaines séquences, son facteur de régénération sera absent et nous poussera à trouver la source de ce blocage, James aura également accès à son sens animal pour suivre une piste ou poursuivre une menace et enfin, plusieurs zones d’affrontements facultatives seront disséminées tout au long du chemin, ces dernières donnant accès aux souvenirs de Wolverine.

L’ensemble a l’air extrêmement brutal et respectueux de l’univers Marvel et X-Men. La présence de certaines têtes connues, comme Mystique et Sabertooth fait plaisir à voir, les combats contre les Sentinelles promettent de l’épique dans la violence, et le souhait des scénaristes de vouloir raconter une histoire centrée sur Wolverine, sans forcément le lier aux X-Men, est en soi une décision juste pour éviter une énième intération dans laquelle il est question de l’intégration du Canadien bicentenaire dans l’équipe. Mais est-ce que tout cela est bien suffisant ?

… qui ressemble à un best-of de ce qui se fait depuis plusieurs années.

Même si nous ne cachons pas notre impatience, Marvel’s Wolverine ne semble être, en fin de compte, qu’un best-of de ce que la concurrence propose depuis plusieurs années maintenant. La prise de risque ne semble pas être de la partie et un gros morceau de ce qui a pu être dévoilé par le développeur ressemble énormément au génial X-Men Origins: Wolverine, sorti en 2009.

Le gameplay bourrin, gore, la possibilité d’augmenter les statistiques de James, les niveaux linéaires mais avec quelques chemins détournés pour trouver des collectibles et autres nouveaux costumes, les boss démesurés… Sans dire qu’il s’agit d’un copié-collé, Marvel’s Wolverine et X-Men Origins: Wolverine partagent beaucoup en commun.

Marvel’s Spider-Man tentait de s’éloigner des propositions plus anciennes centrées sur Peter Parker, tout en empruntant énormément à la série des Batman Arkham. Ici, Marvel’s Wolverine semble piocher chez son aîné, mais également chez Tomb Raider, et plus particulièrement la trilogie Survivor, Uncharted et Marvel’s Spider-Man. Bien que de nombreux jeux s’inspirent de ce qui se fait de mieux chez la concurrence, nous aurions apprécié quelque chose de plus risqué. Peut-être quelque chose de moins grand spectacle et plus complexe, au vue du potentiel des pouvoirs du héros. Couper son facteur de guérison, comme le Logan de James Mangold ? Choisir quand sortir les griffes ou quand se battre à mains nues, sachant que les griffes font souffrir James lorsqu’il les déploie ?

Insomniac Games n’a plus grand-chose à prouver. En l’état, Marvel’s Wolverine semble être un beat’em up tout à fait sympathique, mais manquant de réelles intentions dans son gameplay pour produire un réel effet ! Bien sûr, ce constat devra se confirmer (ou pas) dans un test complet du jeu d’ici sa sortie en septembre.