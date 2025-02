Marvel’s Spider-Man 3 – Peter Parker n’a pas dit son dernier mot

On le sait, Insomniac Games a pour projet de faire de Miles Morales le nouveau Spider-Man principal de sa saga vidéoludique, depuis son envol dans Marvel’s Spider-Man: Miles Morales et Marvel’s Spider-Man 2. Pourtant, pour ceux qui craignaient que Peter Parker ne soit relégué qu’au simple rôle de mentor (ou pire), Yuri Lowenthal, la voix officielle du personnage, vient de rassurer tout le monde : le Spidey original n’est pas prêt à raccrocher ses toiles.

L’avenir flou de Peter Parker

Il faut se rappeler qu’à l’époque de la sortie du titre, un doute persistait à la fin du jeu : le dernier acte montrait un Peter Parker aspirant à une vie plus calme, souhaitant prendre une pause pour se consacrer à sa vie personnelle auprès de Mary-Jane. Il laissait ainsi, apaisé, New York sous la bonne garde de son jeune protégé.

Pourtant, en retrouvant le monde ouvert après la fin du scénario, et en prenant le contrôle de Peter, ce dernier s’exclamait tout fièrement : « Allez, fini la pause ! ». Une réplique anodine qui a pourtant semé la confusion et a soulevé des doutes quant à son caractère canon ou non à la prochaine histoire.

Dans une interview accordée à Gizmodo, le directeur narratif Ben Arfmann avait était clair quant à la direction empruntée :

« Nous savions dès le départ que nous voulions avoir ce moment où le relais [entre Miles et Peter] serait passé. Au fur et à mesure que nous développions l’histoire [de Marvel’s Spider-Man 2], et que nous commencions à poser les jalons menant à ce moment précis, cela nous paraissait de plus en plus évident. »

Cette déclaration confirmait donc bel et bien l’évolution de la franchise, avec Miles Morales qui s’imposait progressivement comme le héros principal des prochaines aventures à venir. Une décision s’inscrivant parfaitement dans le succès retentissant des films Spider-Verse, qui ont propulsé le nouveau tisseur comme une figure moderne et rafraîchissante du mythe de Spider-Man.

Pour autant, le retour du Docteur Octopus et la transformation inévitable de Norman Osborn en Bouffon Vert, teasés en scène post-crédits, laissent présager un combat décisif. Or, ces antagonistes entretiennent un lien psychologique profond avec Peter… mais aucun véritablement avec Miles. Il est donc difficile d’imaginer un affrontement final sans le Spidey original.

« Peter n’est pas parti »

Ainsi, dans une interview accordée à The Direct, Lowenthal a lâché une déclaration qui devrait mettre du baume au cœur des fans :

« Il y a très peu de choses que je peux dire sur ce jeu, mais vous avez réussi à tomber sur la seule question à laquelle je peux répondre, et OUI, Peter n’est pas parti. Il fera partie du prochain jeu et ne sera pas relégué au canapé, je peux vous le promettre. »

Cela est donc confirmé : le repos ne durera pas éternellement pour notre héros. Peter et Miles se retrouveront bel et bien une ultime fois côte à côte pour affronter la menace avant un passage de flambeau définitif. La relation entre les deux tisseurs étant l’une des grandes forces de Marvel’s Spider-Man 2, il aurait été dommage de s’en priver dans ce troisième volet.

Un Peter retrouvé, un DLC annulé

Même si ce retour fera sourire les fans, un autre point fait cependant grincer des dents : l’absence totale de DLC. Depuis fin 2023, aucune extension narrative n’a été publiée, malgré plusieurs intrigues laissées en suspens, notamment l’introduction de Carnage et du Caméléon. De plus, une fuite des données d’Insomniac en décembre 2023 avait révélé un menu de développement mentionnant un certain « Beetle Villain Arc », DLC qui aurait donc était centré sur l’ennemi du même nom (le Scarabée, en version française).

Ce projet semble avoir été tout bonnement annulé en raison des lourdes difficultés internes d’Insomniac. En janvier 2024, Sony a en effet procédé à une vague de licenciements touchant près de 900 employés, soit environ 8 % des effectifs des PlayStation Studios. Plusieurs titres en cours de développement ont été purement et simplement jetés à la poubelle, (notamment un projet de jeu multijoueur en ligne, Spider-Man: The Great Web). Cela explique donc pourquoi Insomniac a préféré se concentrer entièrement sur Marvel’s Spider-Man 3 et Wolverine, plutôt que de se disperser avec la création de DLC.

Cette réorientation stratégique permet de garantir que les prochains titres bénéficient de toute l’attention nécessaire à leur développement, tout en assurant une expérience riche et complète pour les joueurs. Bien que les DLC manquants laissent un goût amer et d’inachevé, la priorité semble être de livrer un opus ultime et consistant, digne des attentes des fans de l’homme araignée.

Une conclusion épique en vue pour Peter

Malgré la perte des DLC, l’annonce de Lowenthal quant à elle, est donc rassurante : Peter ne sera pas mis de côté et pourrait bien livrer son ultime bataille avant un éventuel passage de flambeau définitif. Silk, spider-héroïne bien connue des lecteurs de comics et également teasée à la fin du jeu, laisse entrevoir un avenir dans laquel Miles et d’autres tisseurs prendront véritablement la relève, dans un quatrième opus centré sur la nouvelle génération.

Quoi qu’il en soit, une chose est sûre : l’affrontement contre Norman Osborn s’annonce comme l’un des plus marquants et attendus de la saga, et il semble inévitable que Peter Parker y joue un rôle central.