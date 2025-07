NBA 2K26 – Quatre éditions et des prix de plus en plus élevés

La saison NBA à peine terminée, il est déjà temps pour 2K de lancer la promo de son prochain opus, NBA 2K26. Et comme chaque année, l’éditeur commence à dispenser les informations au compte-gouttes jusqu’à la date de sortie, prévue pour le 5 septembre prochain. Nous venons justement d’apprendre que le jeu proposera proposera pas moins de quatre éditions différentes pour cette nouvelle saison, avec bien évidemment, leur lot de différences en fonction des capacités de votre porte-monnaie.

La version standard mettra en vedette Shai Gilgeous-Alexander. Quoi de plus logique ? Le joueur du Thunder vient de rafler le titre NBA et le titre de MVP et représente la nouvelle génération de stars de la ligue. Une seconde édition, estampillée WNBA, mettra en avant Angel Reese. La joueuse du Sky de Chicago est l’étoile montante de la ligue féminine nord-américaine, et est l’égérie parfaite d’une compétition en constant développement. Seule ombre au tableau, cette édition WNBA ne sera disponible qu’aux Etats-Unis. Un peu dommage pour les fans, et surtout pour l’image de la ligue, qui gagnerait sans doute à se développer mondialement.

Enfin, l’édition superstar se paiera le luxe du Hall of Famer Carmelo Anthony sur sa jaquette. Une chose est sûre, cette version devrait s’arracher, tant l’ancien joueur des Knicks et des Nuggets a marqué la ligue durant les vingt dernières années. Aujourd’hui retraité, Melo incarne un pan de la NBA qui s’en est allé, laissant la place aux plus jeunes. Mais il laissera derrière lui l’image d’une basketteur hors-pair, dans le top 10 des meilleurs scoreurs de l’histoire, et un flow qui marquera à jamais la ligue.

Depuis quelques années, 2K s’est fait une spécialité de multiplier les éditions de ses jeux, et NBA 2K26 ne fera donc pas exception à la règle. Mais si vous voulez autre chose que l’édition standard, déjà proposée à quatre-vingt euros, il faudra passer à la caisse, et pas qu’un peu. Comptez quatre-vingt-dix-neuf euros pour la version Superstar, et même cent-vingt-euros pour l’édition ultime Leave No Doubt. À ce prix là, on espèrerait presque un objet collector, mais il n’en est rien. Seuls quelques avantages in-game (packs de cartes, crédits virtuels, et des cosmétiques sans grand intérêt) viendront transformer l’expérience des joueurs qui paieront le plus cher. Ça fait bien peu.

Et que dire de l’early-access prévu pour les deux éditions les plus onéreuses ? Alors qu’au départ, les éditions collectors de nombreux titres proposaient un accès anticipé déjà discutable de deux ou trois jours, NBA 2K26 franchit un nouveau pallier, en offrant pas moins d’une semaine complète de jeu en plus à ceux qui choisiront de passer à la caisse. Une hérésie, qui risque grandement de créer une communauté à deux vitesses, et pas forcément pour de bonnes raisons. D’autant plus fâcheux pour un jeu dont la composante multijoueur est prépondérante.

Si dans son communiqué, l’éditeur met également en avant quelques évolutions dans le gameplay et l’univers de son futur titre, on ne sait que trop bien que ce n’est que manette en main que nous saurons si NBA 2K26 vaudra vraiment l’investissement. On le sait, le jeu restera sans nul doute la référence de la simulation de basketball, mais à ce prix-là, on est en droit d’espérer bien plus qu’une simple mise à jour des effectifs et un accès anticipé.