EA Sports – Le retour du basket par la petite porte ?

C’est par une image aussi sobre qu’explicite qu’EA Sports a semé l’émoi ce 30 juin sur X : un ballon de basket frappé du logo emblématique du studio et l’accroche « Bring the Madness. Let’s run it back. » ont suffi à relancer la machine à spéculations. Un clin d’œil évident au tournoi NCAA de mars, évocateur de buzzer beaters, de hype universitaire et d’un parfum de nostalgie que beaucoup pensaient évaporé depuis 2009. Ce seul tweet à d’ailleurs réussi à engranger, à l’heure où nous rédigeons ces lignes, plus de 77 000 likes, preuve d’un engouement toujours bien présent.

Sept ans de silence sur le parquet

Car oui, le dernier opus de NCAA Basketball date d’une autre époque : celle de la PS3 et de la Xbox 360. EA avait alors abandonné le nom “March Madness” sur les derniers épisodes au profit d’un sobre “NCAA Basketball”. Mais tout porte à croire que le studio compte ressortir les grands mots (et les grands souvenirs) pour frapper fort. D’autant que, depuis, le terrain est resté vacant. Au-delà du sport universitaire, c’est tout le rapport d’EA avec le basket qui semble avoir été mis sur la touche. La franchise NBA Live, longtemps concurrente directe de 2K, s’est peu à peu enlisée.

NBA Elite 11 devait marquer le renouveau de la licence, avec une refonte complète du gameplay. Mais à l’approche de la sortie, une démo jouable a semé la panique : entre animations cassées, physique bancale et bugs surréalistes (le plus célèbre montrant Andrew Bynum figé en position de crucifié au milieu du terrain), la communauté s’est rapidement moquée du jeu, devenu viral pour de mauvaises raisons. Devant le tollé, EA a préféré annuler le lancement in extremis. Trop tard : quelques copies physiques s’étaient déjà échappées dans le commerce, devenant depuis des pièces de collection.

Depuis NBA Live 19, sorti en 2018, plus rien. Et pendant ce temps, 2K Sports a creusé l’écart avec sa série NBA 2K, devenue la référence absolue du basket vidéoludique. C’est donc peu dire qu’EA revient aujourd’hui en outsider total.

Pourquoi parier sur le sport universitaire ?

Si EA décide aujourd’hui de miser sur le basket universitaire plutôt que la NBA, ce n’est pas un hasard. Le récent succès de College Football 25 a visiblement réveillé l’appétit du géant américain. Sorti en 2024 après dix ans d’absence, ce retour du football universitaire s’est hissé au rang de best-seller historique aux États-Unis, surpassant même NBA 2K21 en chiffre d’affaires.

Un exploit qui a sans doute convaincu les équipes d’EA de répliquer la formule avec le basket : moins de licences officielles à négocier, une ambiance différente de la NBA, et un public américain toujours friand de ces compétitions aux couleurs des campus. Et puis, avouons-le, la hype de March Madness, avec ses surprises, ses émotions brutes et son folklore, a quelque chose de plus organique que la ligue pro.

Un pari risqué, mais stratégique

Reste que ce retour reste hautement symbolique… et stratégique. EA n’annonce pas ici une révolution, mais une reconquête. Il ne s’agit pas de détrôner NBA 2K, mais d’occuper un créneau complémentaire, là où la nostalgie des anciens fans croise l’engouement renouvelé pour les sports universitaires.

En misant sur une identité forte, une ambiance unique, et le potentiel d’un mode carrière sur fond de rivalités universitaires, EA peut redorer son blason sur le terrain du basket sans s’exposer frontalement à l’ogre 2K. Encore faut-il que le jeu suive. On se souvient des espoirs déçus de NBA Live 14, ou du manque d’ambition criant de certains opus. Les fans ne se contenteront plus d’un simple jeu “sympa”.

March Madness de retour ? Wait and see.

Le ballon est donc relancé. Reste à voir si EA saura transformer l’essai. Pour l’heure, aucune plateforme, date de sortie ou gameplay n’a été révélé. Mais ce teasing aux 75 000 likes, aussi minimaliste soit-il, est un signal fort : celui d’un éditeur qui semble enfin prêt à rejouer la partition du basket. Pas en NBA, non : trop risqué, trop exposé. Mais en misant sur ce qui l’avait fait vibrer à la fin des années 2000 : la fougue des campus, le bruit des bandas et l’ivresse de mars.