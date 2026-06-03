God of War Laufey – Un épisode au féminin

Profitant du State of Play de ce 2 juin, Santa Monica et PlayStation ont attiré le regard de ce qui constitué de récentes rumeurs : le nouvel opus de God of War. Et ils n’ont pas fait dans la demi-mesure, puisque c’est avec une longue, très longue séquence de gameplay qu’ils sont venus présenter leur prochain hit. Un épisode qui tranchera avec ses prédécesseurs mais qui s’annonce tout aussi impressionnant et monumental.

Faye entre en scène !

La prochaine entrée, God of War Laufey, va jouer la carte de l’innovation. Fini le temps où Kratos marquait son passage à coup de testostérone et pure brutalité. C’est avec Faye, la femme décédée de ce dernier, que l’on invitera à parcourir un monde non moins marqué par sa violence. Mais là où on se réjouit, c’est dans ce que représentera ce monde : Santa Monica fait le pari de changer d’univers.

Coloré et plus féérique, ce nouveau God of War au féminin prend place dans l’Everywhen, une sorte d’au-delà des dieux qui s’apparente comme lieu syncrétique où semble se côtoyer plus d’une mythologie comme en témoignent la présence de la déesse égyptienne Sekhmet et du démon mongol Begtse. Deux antagonistes qui donneront forcément du fil à retordre à notre héroïne.

Mais, une chose est sûre : Faye n’est pas du genre à se laisser faire. Les vingt (généreuses) minutes partagées sont proprement évocatrices à ce sujet. Les phases de combat qui nous ont été offertes mettent l’accent sur la brutalité, certes, mais aussi sur un dynamisme certain sans oublier la verticalité. Car God of War Laufey se veut en effet très aérien.

Avec ce nouveau jeu, et sur le plan du dynamisme, Santa Monica semble donc renouer avec son passé et l’ère grecque des premiers opus de la série, sans pour autant faire une croix sur ce qui a été établi avec la période nordique… Et cela promet fort, si fort qu’il y a sans doute eu quelque déception de la part des joueurs, qui, malheureusement, devront attendre encore un peu avant d’avoir ne serait-ce qu’une fenêtre de sortie à exploiter.

En tout cas, God of War Laufey n’a visiblement pas rater son moment. Le jeu attire l’œil par son côté spectaculaire, ce qui n’est pas étonnant au vu de la série. Mais, surtout, il intrigue par son casting, composé d’un cube nommé Phranque (interprété par Jake Quaid) et d’un ruban nommé Rue. Le deux compagnons, doués de paroles, s’annoncent comme des aides indispensable dans la nouvelle aventure qui s’ouvre à nous.