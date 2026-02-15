tt
Test God of War Sons of Sparta – Une incursion brutale dans le Metroidvania
God of War Sons of Sparta – Une incursion brutale dans le Metroidvania Game

Test God of War Sons of Sparta – Une incursion brutale dans le Metroidvania

Sony annule deux jeux service incluant un titre God of War

17/01/2025 à 18:30
Al

God of War – La série d’Amazon en difficulté ?

20/10/2024 à 23:54
Al

Test Shadow Labyrinth – Le Metroidvania que l’on attendait pac

27/07/2025 à 09:04
n1co_m

Bear

J'aime explorer la création ! Joueur avant même d'être capable de compter sur mes 10 doigts, j'ai une immense affection pour les survival, les FPS, les TPS et l'action-aventure ! Mais je regardais aussi des films avant de savoir compter sur un seul doigt ! Bienvenue à vous sur New Game Plus !

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
15 févr.
16:14

Layers of Fear fête ses 10 ans avec un troisième opus et une tonne d’annonces

14 févr.
23:59

Plus d’un millier de salariés mobilisés chez Ubisoft contre le retour au présentiel et les décisions de son PDG

14 févr.
19:35

2026, l’année du versus fighting ?

14 févr.
17:56

Preview Scott Pilgrim EX – Pixels et chemins de traverse

14 févr.
10:26

Bulkhead revient de loin et annonce Wardogs, un FPS à 100 joueurs

13 févr.
16:46

En attendant le remake de la trilogie God of War, Kratos revient en 2D

Test God of War Sons of Sparta – Une incursion brutale dans le Metroidvania

Test Lovish – Pix’n’ Love

Test Code Vein 2 – Sang pour sang pur jeu ?