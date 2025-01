Sony annule deux jeux service, God of War concerné

Se lancer dans les jeux service est une entreprise certainement risquée, surtout quand l’on regarde le destin de certains de ces titres. D’ailleurs, 2024 a été particulièrement significatif sur le sujet, et Concord en sera l’exemple le plus fameux. Dès lors, face à ces échecs plus ou moins retentissants, nombreux seront ceux qui prendront le temps de réfléchir quant à la réalisation d’une de ses productions.

Et Sony aurait justement pris des décisions à ce propos. Jason Schreier, via un article publié sur Bloomberg, donne en effet confirmation : la firme japonaise a mis à l’arrêt deux de ses projets en développement. Des projets pour lesquels le journaliste américain est en capacité de fournir quelques éléments informatifs, bien que très légers.

Ainsi, l’on apprend d’abord qu’avant d’être contraint par son éditeur de se mettre à l’arrêt, le développeur de Syphon Filter et Days Gone (Bend Games) était destiné à donner naissance à l’un de ces jeux. Tout comme le studio Bluepoint Games, que l’on connaît pour nous avoir offert le remake de Demon’s Soul ou encore celui de Shadow of Colossus.

Des projets non annoncés dont on ignore tout, excepté pour l’un d’entre eux, celui qui jusqu’alors était à la discrétion de Bluepoint. Et ce jeu, comme le dévoile la source de Schreier, aurait dû prendre place dans l’univers de God of War. Ce qui est quelque peu surprenant, on le concède… Quoique, quand on se laisse aller quelque peu à la réflexion, il n’y a rien de plus logique : la licence étant à considérer comme une poule aux œufs d’or, il est un peu plus normal de l’exploiter.

Cependant, au vu du renoncement et du silence autour du projet, il faut croire que l’idée n’était pas suffisamment porteuse. À moins que, encore une fois, Concord et son spectre soient passés par là, contraignant Sony à être plus modéré sur la question des jeux service, même s’il peut y avoir discussion en la matière. Car oui, bien avant la sortie du jeu du maintenant disparu Firewalk Studios, la société nippone semblait déjà reculer quant à ses ambitions dans le domaine.

Il y a quelques années en effet, Sony annonçait fièrement vouloir prendre une place de choix dans le domaine des jeux service. Et, dans cela, le constructeur avait une avancée remarquable en acquérant le studio des Destiny : Bungie. Néanmoins, en 2023, un tournant se dessinait avec l’annulation de plusieurs titres, dont un certain The Last of Us. Une situation, déjà délicate donc, qui se compliqua davantage à l’année 2024.

Et, comme le souligne la nouvelle d’aujourd’hui, 2025 ne s’annonce pas sous de meilleurs auspices. Maintenant, est-ce que l’hécatombe se poursuivra ? On verra bien le sort que réserve Sony à ces créations… Des créations parmi lesquelles se trouveraient encore, d’après les rumeurs, les deux titres consacrés à Horizon.