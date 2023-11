Horizon – Sony signe un partenariat pour un futur MMO ?

À la suite de rumeurs portant sur un potentiel MMORPG basé sur la franchise à succès Horizon, Sony semble prendre une décision confirmant directement cette piste. En effet, sur son site officiel, Sony annonce un nouveau partenariat stratégique avec NCSOFT.

NCSOFT est un éditeur de jeux coréen, dont la spécialité est le jeu de rôle massivement multijoueur, qui édite des jeux comme Blade and Soul ou Aion: The Tower of Eternity, mais également l’un des plus gros titres du marché : Guild Wars 2. On comprend donc qu’en matière de MMO, NCSOFT s’y connaît bien. Ce qui en fait un partenariat de choix pour Sony si l’entreprise pense à développer un jeu de ce type.

L’expérience des équipes de NCSOFT permettra à Sony d’éviter plusieurs des difficultés et des pièges du genre pour leur jeu, qui, après un cycle de développement classique, se doit d’être développé sur le long terme, habituellement en y ajoutant de grosses extensions entrecoupées de plusieurs plus petites mises à jour. La particularité des MMORPG étant leur état de croissance constante, des défauts de conception au lancement peuvent avoir de lourdes conséquences sur le futur du jeu, des années après son lancement.

Il est à noter que les MMO sont parmi les jeux les plus coûteux à développer dès leur création, de par la quantité de choses nécessaires pour les rendre fonctionnels. En effet, ce genre de jeu est pensé pour être constamment en ligne et en interaction avec un grand nombre de joueurs, et cela impose par définition un certain nombre de restrictions et de questions auxquelles répondre.

Par exemple, comment gérer s’ il y a un très grand nombre de joueurs présents dans une même zone ? L’un des problèmes de ce genre de situation est que chaque joueur a besoin d’avoir accès aux données de chacun des autres joueurs autour de lui. Son nom, son niveau, quel équipement il possède, etc. Le nombre de données à transmettre est exponentiel avec la quantité de personnes présente.

Pour éviter de faire exploser les boxes internet des joueurs, une solution classique dans plusieurs MMO est d’avoir des zones séparées. Lors de l’arrivée dans la zone, le serveur décide de nous envoyer sur une des multiples copies de cette zone qu’il possède, divisant le nombre de joueurs au même endroit.

Cependant, malgré la quantité de difficultés associées au développement de jeux massivement multijoueurs, il est important de noter que s’ils réussissent à se démarquer, ils sont très rentables pour les entreprises. Il est nécessaire pour cela d’atteindre une masse critique de joueurs, et c’est sur ce point que la puissance de Sony et de ses licences peut faire la différence.

En effet, en associant une franchise mondialement connue comme celle d’Horizon à cette équation, Sony s’assurerait d’attirer le regard de la communauté des fans et rendrait le MMO reconnaissable, même par ceux qui ne connaissent la licence que de nom. Enfin, la création d’un MMO correspond à la nouvelle stratégie annoncée par Sony et à sa volonté de se diversifier dans les jeux multijoueurs.