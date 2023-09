Acheter une PS5 ne sert plus à rien, Horizon Forbidden West arrive sur PC

Après Ratchet & Clank Rift Apart le 26 juillet dernier, une nouvelle exclusivité PS5 arrive déjà sur PC avec Horizon Forbidden West. Avec le passage sur Steam de la suite des aventures d’Aloy, la PS5 perd encore l’un des rares arguments qui justifie son achat. Il ne reste qu’une poignée de titres véritablement exclusifs à la machine de Sony, comme God of War Ragnarok et Final Fantasy XVI. Pour ce dernier, il y a peu de doutes quant à une sortie PC prochaine, et le premier God of War étant déjà disponible sur Steam, on peut raisonnablement penser que son second épisode devrait suivre.

Une stratégie étonnante de la part de PlayStation, qui doit une bonne partie de son succès et de sa réputation aux grandes aventures solo exclusives à la marque : Shadow of the Colossus, Uncharted, The Last of Us, Marvel’s Spider-Man… On peut jouer aux jeux third party sur n’importe quelle machine, mais on ne peut (ne pouvait ?) jouer à Horizon Forbidden West que sur PlayStation, et c’est ce qui fait que le choix de nombreux joueurs se portent sur la console de Sony.

Enfin, ça, c’était avant que PlayStation ne décide de porter assez systématiquement ses jeux sur PC, rendant un peu moins nécessaire l’achat d’une console Sony.

« Mais en face, c’est pareil, c’est même pire : les jeux sortent sur console et PC, et en même temps ! », attaquera le joueur #TeamSony pour défendre son écurie. Et il n’aura pas tout à fait tort. Sauf qu’en face, chez Microsoft, donc, on n’a jamais caché mettre au second plan la vente de matériel. L’américain œuvre même à rendre ses consoles dispensables, en mettant ses jeux first party dans le cloud, accessibles donc sans Xbox aussi bien sur PC que sur smartphone ou TV connectée. Ce qui compte pour Microsoft, c’est d’abord de vendre des abonnements.

Sony semble lui avoir le cul entre deux chaises, et sa stratégie est beaucoup moins claire. D’un côté, les grandes exclusivités solo continuent d’habiller la console pour imposer celle-ci dans les foyers, mais d’un autre, on rend ces mêmes exclus accessibles sur PC; d’un côté, on essaie de proposer un service « façon Game Pass » pour gagner aussi sur le tableau de l’abonnement, mais d’un autre, on ne soigne pas tellement le contenu et on se refuse à proposer des jeux « day one » au nom d’un modèle économique exclusif et prémium, qui voit justement l’abonnement comme un paradoxe.

Pourtant, on ne peut nier que ça marche ! Les ventes de la machine flirtent avec les records, la marque continue de bénéficier d’une cote d’amour extrêmement importante, et « PlayStation » est aujourd’hui en France une sorte de nom commun qui signifie « jeu vidéo » en général, comme c’était le cas pour Nintendo dans les années 80. Et puis, même si le catalogue est infiniment plus riche, tout le monde ne souhaite pas jouer sur PC : plus complexe, moins « plug and play », plus cher, aussi. Ainsi, les exclus PS5 restent des exclus consoles, et c’est bien à ce niveau que se déroule le match…

Toutefois, si vous disposez d’un PC solide et n’avez pas encore sauté le pas et acquis une PlayStation 5, sachez que le très bon (et un peu sous-estimé) Horizon Forbidden West devrait arriver sur Steam très très vite. C’est Billbil Kun, responsable désormais bien connu de nombreuses fuites, qui a publié l’information, ajoutant que la sortie du jeu devrait arriver dans moins d’un mois.

Il évoque une Complete Edition, incluant le DLC Burning Shores, qui devrait faire son apparition sur Steam en même temps que sur PS5, ou très peu de temps après – une première pour Sony. Ce serait aussi le portage PC d’une exclu PlayStation le plus rapide, Horizon Forbidden West étant sorti en février 2022.

En attendant une confirmation officielle, Sony tiendra un State of Play pas plus tard que tout à l’heure, ce 14 septembre, à 22h00. Même si le programme est annoncé comme consacré aux jeux third party, on espère y trouver de nouvelles raisons d’avoir envie de s’offrir une PS5 !