[MàJ] Sony confirme – PlayStation Portal, la « PS5 portable », ne sert PAS à rien

[Mise à jour] Alors que nous avons décrit un peu vertement le prochain périphérique PlayStation, notre confrère de Numerama a repéré dans les faqs PlayStation un détail qui change tout : le jeu à distance, via WiFi, serait bien supporté par la machine. Il sera donc tout à fait possible de lancer un jeu PS5 depuis le bureau ou sa chambre d’hôtel, pour le peu que l’on dispose d’une connexion d’au moins 5 mbps, 15 mbps étant la vitesse conseillée par Sony pour une fluidité de jeu optimale.

Comme nous l’évoquions en fin d’article, il s’agit donc plus d’une maladresse de communication que d’une maladresse de conception. Et à 220€, contre 359€ pour le Logitech G Cloud ou 499€ pour le Razer Edge, la solution peut présenter un vrai intérêt pour les possesseurs d’une PS5. Avec ces nouvelles informations en tête, nous laissons ci-dessous l’article original publié le matin du 24 aout, et qui s’avérait un peu injuste.

Un temps désigné sous le nom de code « Project Q », le nouveau gadget PlayStation a officiellement été présenté par Sony, et il faut désormais l’appeler PlayStation Portal remote player (on se limitera à PlayStation Portal). On parle de nouveau gadget, car il est un peu difficile de désigner ce nouvel appareil comme une « console », même si son nom ressemble très fort à PlayStation Portable.

En effet, il s’agit d’un écran (8’’, 1080p et 60fps) enserré au centre d’une manette DualSense (qui garde ses fonctionnalités de gâchettes adaptatives et de retour haptique – c’est la seule bonne nouvelle ici). C’est tout. Car ce PlayStation Portal ne servira qu’à streamer votre PS5 dans la maison, de façon à laisser la télé du salon accessibles pour les autres membres de la famille. Et non, jouer à distance, en vacances ou en déplacement professionnel via WiFi ne semble pas possible. Sony ne l’écrit pas noir sur blanc, mais il précise :

« PlayStation Portal est le périphérique idéal pour les joueurs qui n’ont qu’un téléviseur à se partager chez eux ou qui souhaitent simplement jouer à leurs jeux PS5 dans une autre pièce. » – Blog.fr.PlayStation.com

L’autre indice qui nous indique l’impossibilité de jouer en « vraie » mobilité, c’est le fait que le PlayStation Portal ne sera pas capable de faire tourner les jeux en streaming depuis PS Plus, tel que confirmé dans la même note de blog. Ainsi, l’appareil n’est vraiment qu’un écran déporté, et même pas un accessoire de streaming, comme la console Logitech G Cloud ou celle de Razer baptisée Edge. Ce qui lui permet de proposer un prix contenu : 220€. Mais est-ce qu’on préfère payer pas cher un truc qui servira, au mieux, de presse-papier, ou payer un peu plus pour une machine à laquelle on trouvera une véritable utilité ? Chacun se positionnera…

Très ironiquement, le billet du blog est introduit par cette phrase :

« La communauté PlayStation est la raison pour laquelle nous n’avons de cesse de nous dépasser, afin de lancer sur le marché de nouvelles innovations bénéficiant à tous les joueurs. »

Alors même qu’il y a plus de 10 ans maintenant, la PS Vita, en plus d’être une console autonome, permettait de jouer à la PlayStation 4 en mobilité, à la maison… comme à distance via WiFi. La petite portable permettait de démarrer sa console depuis l’autre bout du monde, et pour le peu qu’on disposait d’une bonne connexion internet, cela fonctionnait très bien ! Elle était même capable de faire tourner le service PlayStation Now (défunt service de cloud gaming PlayStation).

Reste que les rumeurs autour du PlayStation Portal évoquait une machine qui tourne sous Android. Les bidouilleurs réussiront peut-être à débloquer le moyen de faire tourner l’app PS Remote Play, qui permet, elle, de jouer à distance à la PS5 depuis n’importe quel endroit du monde sous couverture haut débit – car, oui, c’est probablement le plus étonnant dans cette histoire : l’application existe depuis longtemps, et fonctionne ! Alors pourquoi en priver le PlayStation Portal ?

À moins que la rédaction du billet soit maladroite, et oublie de mentionner que cette fonctionnalité sera bien offerte par la machine ? On peut encore l’espérer. Ou conseiller de plutôt investir dans un contrôleur physique de type Razer Kishi ou Backbone One pour mobile, qui offrira une vraie expérience de jeu à distance (sans le confort de la DualSense, cependant). Le PlayStation Portal remote player sortira cette année, sans plus de précision pour le moment.