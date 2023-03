PSVR2 – Premières ventes décevantes, mais pas surprenantes

Les précommandes en dessous des attentes avaient déjà lancé l’alerte chez Sony, et les premiers chiffres de ventes sonnent malheureusement comme une confirmation. Après deux mois d’exploitation, le PSVR2 peine à trouver sa place sur le marché. Selon une étude proposée par Bloomberg, seulement 270 000 exemplaires du dernier casque de réalité virtuelle de la marque nipponne ont trouvé preneur. Or, de premiers rapports faisaient état d’une volonté d’atteindre les deux millions de ventes durant la fenêtre de lancement. Le différentiel projection/réalisation est énorme, et la crise couve dans le département VR de Sony.

Quelques semaines avant le lancement, la firme avait déjà du réfuter des rumeurs selon lesquelles moins de casques que prévus avaient été produits, pour pallier une demande moins importante qu’espérée. A posteriori, il semblerait que ces rumeurs étaient sans doute fondées. Force est de constater que le prix très élevé du pack PSVR2 n’a pas dû aider à attirer la clientèle. Avec une gamme de prix démarrant à 599 euros pour le casque seul, difficile de se faire une place, encore moins dans cette période d’inflation mondiale, durant laquelle ce type d’achat n’est pas forcément la priorité des consommateurs.

On le sait, il faut posséder une Playstation 5 pour pouvoir profiter du PSVR2. Or, il y a quelques mois, la PlayStation 5 était encore en rupture de stock. Peu de joueurs ayant accès à la console, il est donc logique que les précommandes du casque de réalité virtuelle aient été décevantes. Maintenant que la crise des composants est terminée, les ventes de PS5 sont en train d’exploser. On pouvait donc s’attendre à une augmentation du nombre de ventes de PSVR2, mais il n’en est rien pour l’instant. Comme nous l’avons déjà mentionné, ce sont les finances qui entrent en jeu. Quel joueur lambda peut aujourd’hui se permettre de dépenser 500 euros pour une console puis 600 euros pour rajouter un casque de réalité virtuelle ? Bien sûr, les joueurs chevronnés et les fans seront capables de débourser de telles sommes, mais pour le grand public, cela fait beaucoup. C’est un vrai paradoxe qui s’immisce dans le marketing de Sony. Pas de PS5, pas de PSVR 2, et malgré un retour de la PS5, toujours pas de PSVR2, mais pas pour les même raisons.

Toujours selon Bloomberg, Sony aurait déjà revu ses objectifs à la baisse, en tablant sur 1,5 million d’exemplaires vendus à l’horizon mars 2024. Ce projet parait difficilement atteignable sans un changement de politique rapide. Seule une baisse de prix pourrait permettre de remettre le PSVR2 sur le droit chemin, d’autant plus que l’expérience consommateur est aujourd’hui mitigée. Peu de nouvelles expériences de jeux, malgré trente-sept propositions au lancement, mais surtout, peu de changements flagrants par rapport à la génération précédente. Évolution oui, pas révolution. Et à ce prix là, les joueurs en veulent plus.

Sony semble dans l’impasse avec son dernier-né. La technologie nécessaire à la création du casque et des jeux adaptés coute aujourd’hui au moins aussi cher que celle nécessaire à la création et au fonctionnement de la PS5. Malheureusement, pour éviter le naufrage, c’est sans doute sur le PSVR2 que la firme japonaise va devoir réduire ses marges pour espérer atteindre les 5 millions d’exemplaires vendus du premier casque PlayStation.

Avec du recul, l’échec du PSVR2 est tout sauf une surprise. De manière générale, c’est tout le domaine de la réalité virtuelle qui est en difficulté ces derniers mois. Rappelons par exemple que l’entreprise Meta de Mark Zuckerberg vient tout juste de retarder son projet de Metaverse, malgré des milliards de dollars d’investissement récent, preuve de la crise du secteur. Et pourtant, Meta peut se targuer d’avoir vendu plus de 20 millions d’exemplaires de ses casques. Alors que certains voient dans la réalité virtuelle l’avenir du jeu vidéo, cet avenir est de plus en plus flou. Pour autant, difficile d’imaginer un futur sans cette technologie. Avec l’échec probable du PSVR2 et du Metaverse, un constat ressort : ce n’est pas encore le moment, ou en tout cas, pas à n’importe quel prix.