Tencent – Le projet VR du géant chinois en difficulté ?

L’information est tombée cette semaine : le projet VR, « réalité étendue », développé par Tencent serait en péril. La faute serait en premier lieu à la situation du marché, où les prévisions du métaverse, au coeur du projet de l’entreprise, seraient en train de décevoir les personnes à la tête du projet.

Pour rappel, le projet VR avait été lancé en juin 2022, alors que les investisseurs se ruaient pour avoir leur part du gâteau dans le métaverse de Zuckerberg. Il était alors prévu que le projet réunisse quelques trois cents employés. parmi les aspects marquants du projet, on notait que c’était la première incursion de Tencent dans la production matérielle, l’entreprise étant d’abord spécialisée dans le développement d’applications de discussions, réseaux sociaux, avant de se faire une place dans le jeu vidéo.

C’était alors apparemment un projet de passion du fondateur de Tencent, Pony Ma, qui parlait déjà du métaverse dès 2020. Pour autant, le lancement de ce projet contrastait avec la situation de l’entreprise qui visait à réduire ses effectifs afin de limiter les couts.

Bien que Tencent insiste sur le fait que le projet ne soit pas encore abandonné, cela contredit des sources internes à l’entreprise. Les causes de cette incertitude diffèrent selon les sources. Si la raison de la profitabilité du projet, qui serait lancé à perte jusqu’à au moins 2027, semble être la plus plausible, des rapports plus officiels mentionnent la difficulté à trouver des projets de jeux adéquats et réalisables.

Toujours est-il que le magazine chinois dédié aux nouvelles technologies 36Kr aurait affirmé que les trois cents employés concernés par le projet avaient été intimés de chercher de nouvelles opportunités, internes ou externes à l’entreprise, d’ici deux mois.

Si, comme toujours, Tencent nie la chose, il faut bien noter que cette nouvelle s’inscrit dans une dégringolade qui touche l’entreprise depuis le début de la crise sanitaire. En effet, avec les protestations du peuple face à la politique zéro Covid du gouvernement, les réseaux sociaux tenus par Tencent avaient échoué à suffisamment censurer la situation, ce qui a signé le retrait d’une partie du soutien gouvernemental.

Ainsi, le projet à suivre pour ce qui est des projets VR chinois reste bien le casque développé et distribué par l’entreprise Pico, spécialisée dans le milieu. Si le casque (présenté plus haut) est encore loin d’atteindre le chiffre de vente de l’Oculus, la donne pourrait bien changer. Désormais la propriété de ByteDance, l’entreprise derrière le succès de TikTok, ce ne serait pas la première fois qu’un de ses produits prenne le monde par surprise…

Toutefois, qu’on ne s’y méprenne pas : Tencent reste un acteur majeur du jeu vidéo, et, si comme il était affirmé lors de l’annonce du projet, il s’agit d’un domaine de coeur du fondateur de l’entreprise, il est fort possible que d’une manière ou d’une autre, Tencent réussisse à se couper une part du gâteau qu’est le parc du jeu VR, en pleine effervescence actuellement avec le PlayStation VR 2, prévu pour être disponible le 22 février 2023.