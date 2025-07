The Alters génère une nouvelle polémique sur l’I.A.

L’usage de l’IA générative se démocratise dans le jeu vidéo, non sans frictions. Dans un souci de régulation, Steam a d’ailleurs imposé l’an dernier que toute utilisation de cette technologie soit clairement mentionnée sur la page du magasin. Cependant, l’IA reste un sujet sensible pour de nombreux joueurs, et certains studios semblent encore hésitants à jouer la carte de la transparence, comme en témoigne la polémique qui secoue actuellement The Alters.

Pris la main dans l’I.A.

Le jeu de 11 Bit Studios sorti mi-juin se retrouve actuellement dans la tourmente. The Alters contiendrait des textes générés par I.A., sans toutefois le préciser dans sa page Steam. Certains textes ne laissent pas de place au doute, puisqu’ils contiennent une intro typique de réponse d’I.A. générative : « bien sûr, voici une version révisée centrée uniquement sur les données scientifiques et astronomiques ».

En plus de ces textes, des soupçons pèsent également sur certaines traductions qui semblent avoir été réalisées via des outils d’I.A. générative. Le problème n’est pas tant l’utilisation de la technologie en elle-même, même si son usage est toujours impopulaire auprès des joueurs, mais bien le fait de dissimuler l’information, une exigence de transparence sur laquelle 11 Bit Studios a clairement failli.

Le mea culpa du studio

Face à l’ampleur prise par la polémique, le studio n’a pas d’autre choix que de réagir. Dans un communiqué, 11 Bit revient en détail sur tous les cas d’utilisations retrouvés :

« L’I.A. générative a été utilisée au cours du développement de manière extrêmement limitée et pour des éléments temporaires. Notre équipe a toujours priorisé la création impactante et faite main. Au cours de la production, un élément graphique généré par I.A. a été utilisé en placeholder. Cela n’a jamais été notre intention de laisser cet élément dans le jeu. Malheureusement, nous avons oublié de le remplacer avant la sortie du jeu. Nous avons depuis fait un audit général et nous pouvons confirmer qu’il s’agit d’un élément isolé, et que cet élément va être mis à jour. »

Quant aux traductions, 11 Bit Studios évoque des contraintes de temps pour des textes jugés mineurs (des films que les Alters peuvent visionner), représentant selon eux « environ 0,3% des textes in-game ».

« Ces éléments ont été produits en externe, et ont été ajoutés dans le jeu à la toute fin du développement. De fait, des traductions de dernière minute étaient nécessaires, représentant environ 0.3% des textes in-game. À cause des contraintes de temps, nous avons fait le choix de les traduire en utilisant l’I.A. pour que tout soit prêt pour le lancement du jeu »

L’épreuve de la transparence

11 Bit finit son communiqué en précisant que, peu importe leur décision, ils auraient dû informer les joueurs. À noter d’ailleurs que malgré cette déclaration, les équipes n’ont toujours pas édité la fiche Steam pour préciser que l’I.A. était utilisée, et ces éléments n’ont pas encore été modifiés.

Cette affaire illustre parfaitement les tensions actuelles. L’I.A. générative, avec ses apports potentiels considérables pour les studios, est sans doute là pour rester. Mais son acceptation par la communauté passera inévitablement par une transparence sans faille de la part des développeurs, un point sur lequel l’industrie semble encore chercher ses marques.