1666: Amsterdam – Que le nouveau cycle débute

Avant d’introduire 1666: Amsterdam, il est utile de présenter l’homme derrière : Patrice Désilets. Ancien d’Ubisoft à l’origine de la saga Prince of Persia et Assassin’s Creed, il quitte l’entreprise en 2010 à la suite de désaccords créatifs. Il rejoint dès lors les rangs de THQ Montréal pour travailler sur un certain 1666: Amsterdam. Seulement voilà, THQ fait faillite, et l’entité THQ Montréal est rachetée par Ubisoft en 2013.

Aucun nouvel accord n’est trouvé entre les deux parties, Patrice est licencié d’Ubisoft et décide alors de monter son propre studio nommé Panache Digital Games. À la suite de nombreuses années de combat judiciaire pour récupérer les droits du projet, et après la sortie de leur premier jeu Ancestors: The Humankind Odyssey (au succès modéré), 1666: Amsterdam devient enfin réalité.

Un projet des plus ambitieux

Beaucoup de mystères entourent 1666: Amsterdam. Le scénario volontairement alambiqué, alternant plusieurs chronologies (1666, 1999 et dans le présent), pose pas mal de questions. Nous y incarnerons Nora, une Perceptrice capable de voir le monde différemment et d’identifier d’étranges entités répond au nom des Originaux. Malheureusement, le premier trailer diffusé lors du Summer Game Fest ne montre aucune séquence de gameplay, mais le titre est décrit comme un jeu d’action-aventure sombre et narratif.

Au vue de l’ambition du projet, tout porte à croire qu’il sera composé de plusieurs épisodes, 1666: Amsterdam ne sera donc que le commencement. Pour approcher cet énigmatique univers, un prologue est d’ores et déjà disponible gratuitement sur Steam et Epic Games Store, le jeu sera lancé en accès anticipé courant 2026. Terminons cette annonce par une déclaration de Patrice Désilets :