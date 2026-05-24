tt

Ubisoft mise sur ses licences et l’IA générative pour remonter la pente

Ubisoft a un bilan mitigé cette année

DracoSH

Née quelque part à Hoenn, je voyage maintenant crayon à la main à travers les univers de Teyvat à la Cité du Crépuscule en passant par le royaume des Dragons, pour découvrir le plus d'histoires possibles !

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Test Thick as Thieves – Pas si épais, mais pas si pire

Test Bubsy 4D – Faire face à ses vieux démons

Test Savara – Ah Savara, ça ira, ça ira !

New Game Plus (NG+) | Média JV indépendant, une autre manière de consulter l'actualité jeu vidéo. © Tous droits réservés 2026