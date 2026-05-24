Ubisoft mise sur ses licences et l’IA générative pour remonter la pente

Avec son bilan annuel, Ubisoft fait aussi le point sur ses projets à venir. Le studio prévoit une période plus prospère à partir de 2027, notamment grâce à ses licences principales, pour lesquelles le studio prévoit de nouveaux opus à l’horizon de l’année fiscale 2028.

Si le rapport essaie de paraître rassurant quant à l’avenir, c’est parce que le présent est particulièrement difficile : le studio accuse une perte de 1,47 milliard d’euros. La situation n’est cependant pas surprenante, puisqu’en janvier, le studio avait annoncé une restructuration majeure amenant à l’annulation de sept projets et le report de six autres.

A ce sujet, Yves Guillemot, président du groupe, avait expliqué que les résultats à court terme seraient un sacrifice nécessaire pour devenir plus prospère sur le moyen terme. L’année fiscale 2026-2027 sera dans cette lignée, avec une seule sortie majeure de prévue actuellement, le remake d’Assassins Creed Black Flag pour début Juillet.

Pour l’instant, le studio prévoit surtout de s’appuyer sur son catalogue de jeux services, avec Rainbow Six Siege et The Division 2 qui ont déjà porté le studio tant bien que mal cette année.

Un avenir radieux pour Ubisoft horizon 2028, vraiment ?

L’objectif est clair : tenir par tous les moyens jusqu’à la sortie du prochain opus principal d’Assassins Creed, Assassins Creed Hexe, attendu au plus tard pour début 2029. Annoncé en 2022, le titre fait l’objet de beaucoup d’attentes de la part du public. Il est clair que le studio axe sa stratégie autour, malgré une situation interne qui semble un peu compliquée, puisque le projet a déjà changé deux fois de directeur.

Sans donner plus d’informations, Ubisoft cite aussi d’autres licences fortes qui feront partie de sa stratégie d’ici cet horizon. Ce sera notamment le cas de Far Cry et Ghost Recon, deux séries de jeux dont l’état est à l’image de leur studio.

Dans un volet plus inattendu, le studio prévoit d’investir plus largement dans l’I.A. générative, avec sa « première expérience d’I.A. générative jouable ». Annoncée fin 2025, cette expérience prend la forme de Teammates, un FPS dynamique, dont l’expérience et les personnages non jouables sont ajustés à l’aide de l’I.A. au cours de la partie.

Un choix surprenant, un peu à contrecourant de la tendance, puisque le secteur de l’I.A. commence à perdre en attrait. Cependant, il est évident que Teammates ne soit pas un objectif en soi. Il est certain que ce projet vise surtout à implémenter l’usage de l’I.A. générative dans des projets plus conséquents, tels que ceux prévus pour l’horizon 2028.

Une situation tendue pour le studio français donc, qui ne surprend pas vraiment au vu de l’année passée. Ce qui est inquiétant, c’est que le studio se repose beaucoup sur des sorties lointaines. Pour l’instant, il faudra se reposer sur des investissements importants d’autres acteurs de l’industrie tels que Tencent, qui a investi 1,07 milliard d’euros cette année dans la filiale chargée d’exploiter les licences du studio.