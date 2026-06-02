tt
Test Paralives – Brico, boulot, dodo
Paralives – Brico, boulot, dodo Game

Test Paralives – Brico, boulot, dodo

inZOI – Un concurrent sérieux pour les Sims ?

25/08/2024 à 13:54
broccomilie

Les Sims 4 Marketplace introduit les microtransactions : le début de la fin ?

03/03/2026 à 23:12
broccomilie

Test Tomodachi Life : Une vie de rêve – Les a-miis de mes a-miis

22/04/2026 à 08:32
broccomilie

broccomilie

Rédactrice Web spécialisée dans le domaine du jeu vidéo. Amoureuse de légumes verts, de RPGs et de point'n'clicks depuis mon plus jeune âge.

guest

0 Commentaires

Paralives

Jaquette du jeu Paralives

    • Développeur :

      Alex Massé

    • Genre : Simulation
    • Date de sortie : 25/05/2026
    PCPS5Switch 2SwitchXbox Series...

Test Paralives – Brico, boulot, dodo

Test Warhammer 40,000: Mechanicus 2 – L’Omnimessie simplifie une recette toujours aussi addictive

Test Deep Rock Galactic : Rogue Core – Un héritage bien trop lourd

New Game Plus (NG+) | Média JV indépendant, une autre manière de consulter l'actualité jeu vidéo. © Tous droits réservés 2026