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Test Deep Rock Galactic : Rogue Core – Un héritage bien trop lourd
Deep Rock Galactic : Rogue Core – Un héritage bien trop lourd Game

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Rescapé de la terrifiante industrie du sacro saint Jeu Vidéo, je peux aimer n'importe quel jeu qui ose faire les choses à fond. Joueur invétéré de MMO depuis la tendre enfance, mais également cinéphile et lecteur assidu de tout ce qui contient des images.

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Deep Rock Galactic Rogue Core

Jaquette du jeu Deep Rock Galactic Rogue Core

    • Développeur :

      Ghost Ship Games

    • Genre : Action
    • Date de sortie : 20/05/2026
    PCPS5Switch 2SwitchXbox Series...

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