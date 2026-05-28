The Witcher 3 – Songs of the Past : dix ans après, Geralt de Riv est de retour

Les bruits de couloirs sur un troisième DLC pour The Witcher 3 se faisaient entendre depuis déjà quelques mois. CD Projekt Red vient enfin d’officialiser les rumeurs : Geralt reviendra dans une troisième extension intitulée Songs of the Past. De quoi faire le bonheur des fans en patientant jusqu’aux aventures de Ciri dans The Witcher 4.

Retour vers le futur

Nous n’avons que très peu d’informations sur The Witcher 3 – Songs of the Past à l’heure actuelle. Aucune date de sortie précise en vue, mais on sait qu’on retrouvera Geralt en 2027. Quant au scénario de cette aventure, on ne peut que supposer ce que le titre nous laisse entendre : va-t-on explorer le passé de notre Sorcelleur préféré, ou bien voir la jeunesse de Ciri (encore non traitée dans les jeux vidéo) pour préparer la sortie de The Witcher 4 ? C’est en tout cas ce qu’a suggéré le PDG du studio, Michal Nowakowsk.

Ce nouveau DLC nécessitera néanmoins une machine techniquement au goût du jour. Les joueurs sur PC qui seraient encore sur Windows 10 ou qui utilisent un HDD au lieu d’un SSD ne pourront pas faire tourner Songs of the Past. L’extension sera également disponible sur PS5 et Xbox Series : tant pis pour ceux qui ont le jeu sur une autre console…

Une franchise increvable

Cela faisait dix ans que Blood and Wine, le dernier DLC en date, était sorti. CD Projekt Red a révélé dans un rapport financier que The Witcher 3 venait de dépasser un nouveau record en passant la barre des 65 millions de copies vendues ! Pas étonnant alors que le studio continue à mettre son jeu phare sous les projecteurs.

Nowakowsk explique que The Witcher 3 rassemble « une énorme communauté de joueurs », mais que Songs of the Past serait aussi l’occasion d’être une première entrée dans l’univers du Sorcelleur pour de nouveaux fans. On imagine que CD Projekt aurait tort de se priver. Si cette nouvelle aventure est du même cru que Hearts of Stone et Blood and Wine, les fans devraient se régaler et être plus d’attaque que jamais pour se ruer sur le quatrième opus dans la foulée.