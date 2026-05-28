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The Witcher 3 – Songs of the Past : dix ans après, Geralt de Riv est de retour

Annonce du DLC The Witcher 3 Songs of the Past

broccomilie

Rédactrice Web spécialisée dans le domaine du jeu vidéo. Amoureuse de légumes verts, de RPGs et de point'n'clicks depuis mon plus jeune âge.

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