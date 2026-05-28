Dragon Quest XII prend un nouveau départ

Après l’avoir passé sous silence plusieurs années, Square Enix a de nouveau attiré l’attention sur Dragon Quest XII. Une mise en lumière effectuée dans le cadre d’une brève programmation destinée à célébrer le quarantième anniversaire de la licence. Une occasion en or pour donner un premier aperçu sur cette nouvelle entrée qui, par rapport à 2021, a subi quelques changements.

Une aventure au-delà des rêves…

À sa première annonce, le dernier projet de la franchise se faisait alors connaître sous le nom de Dragon Quest XII: The Flames of Fate. Désormais, le douzième opus se nommera Dragon Quest XII: Beyond Dreams (Au-delà des Rêves).

Ce nouvel intitulé porte des indices quant aux ambitions narratives du jeu. Le héros que l’on voit dans le trailer, et dont la mine semble clairement manquer de fraîcheur, sera justement défini par ses rêves. Et tout porte à croire que son périple sera défini par les visions (projetées les messagers de son destin sans doute) qui assailliront son sommeil.

Un changement de cap

Avec le retour du projecteur sur Dragon Quest XII, Square Enix a apporté quelques informations peu réjouissantes, mais non surprenantes au regard des échos. En effet, depuis sa révélation, la production de l’œuvre a traversé moultes difficultés. D’ailleurs, son créateur en témoignait assez bien dans une interview accordée en 2025.

En revanche, on ignorait encore les détails que l’on connaît aujourd’hui : les équipes de développement ont été réorganisées, ce qui a entraîné dans la foulée une réévaluation du projet. En conséquence, la production a été reprise de zéro. Une initiative qui, comme il a été affirmé par le producteur Yosuke Saito, a été entrepris dans l’intérêt des joueurs :

« Nous travaillons d’arrache-pied sur le 12, mais en raison d’un remaniement de l’équipe et d’un redémarrage du développement, il faudra attendre encore un peu avant que vous puissiez y jouer. Je pense que c’était la bonne décision à prendre pour garantir que le prochain Dragon Quest soit un jeu que tous les fans de la série apprécieront vraiment.”

Des mots qui se veulent rassurants. Néanmoins, au vu des images diffusées, on est en total décalage avec ce qui a été promis. Les décors sont chatoyants, l’ambiance plutôt bon enfant… Nous ne sommes pas dans la tonalité sombre qui devait accompagner ce douzième opus, mais plutôt dans une esthétique assez proche de Dragon Quest XI finalement. Ceci dit, tout reste encore à montrer : cette promesse peut encore se réaliser sous une autre forme.

En revanche, là où il ne semble pas avoir de changement, c’est dans la présence d’Akira Toriyama (pour le chara design) et de Koichi Sugiyama (à la musique). Les deux hommes aujourd’hui marqueront encore de leurs empreintes la série conduite par Yuji Horii.