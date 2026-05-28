Le prix du Steam Deck prend +45% – Valve, profiteur de crise ?

C’est par un court message publié sur Steam que Valve annonce à la fois le retour en stock du Steam Deck, mais surtout la « mise à jour » de sa tarification. Une périphrase créative qui signifie en vérité une véritable explosion du prix.

Le modèle embarquant 512go de stockage passe ainsi de 549$ à 789$, soit une augmentation de 44%, tandis que le modèle pourvu de 1to de stockage passe lui de 649$ à 949$, soit 46% d’augmentation. La console suit ce mouvement propre à la génération actuelle de machines, qui voit ses tarifs augmenter à mesure que le temps passe, mais, ici, dans des proportions démesurées. La PlayStation 5 a ainsi pris +30% depuis sa sortie, passant de 500€ à 650€, tandis que la Xbox Series X a subi une augmentation de prix de 20%, affichée à 500€ à sa sortie, elle est aujourd’hui vendue 600€. Loin des 45% décidés par Valve.

Évidemment, cette augmentation massive des prix n’est pas due à Valve lui-même, mais, ainsi que la firme l’explique dans son cours billet, a été décidée « en raison de la hausse des couts de mémoire et de stockage ». Vraiment ?

Si le prix de la RAM est extrêmement volatile, et a effectivement connu des envolée impressionnantes, les augmentations du prix des composants de stockage sont beaucoup plus contenues. Et un rapide calcul nous montre que pour entrainer une hausse de 45% du prix, les composants relatifs au stockage et à la mémoire devraient représenter entre 70% et 90% du coût de production de la machine. Ce qui est bien entendu complètement irréaliste.

Une « mise à jour » de la tarification qu’on aura d’autant plus de mal à avaler que c’est une mise à jour matérielle qu’on attendait. Le Steam Deck, sorti en février 2022, a aujourd’hui plus de quatre ans, et est toujours plus ou moins dans sa configuration matérielle d’époque. Il a face à lui des machines comme le Xbox ROG Ally X ou le MSI Claw 8 AI+, qui, outre des noms plus complexes (!) possèdent surtout des CPU et GPU bien plus véloces (par exemple un AMD Z2 Extreme possédant 8 coeurs, 16 threads et pouvant être poussé à 5,0Ghz du côté de la Xbox ROG Ally X quand le Steam Deck doit se contenter d’un AMD Zen 2 à 4 coeurs/ 8 threads cadencé au maximum à 3,5Ghz ). Et avec les nouveaux prix affichés, le Steam Deck 1to est désormais plus cher que la le Xbox ROG Ally X et ses 24go de RAM !

Certes, l’environnement va jouer un rôle dans le choix de se porter sur telle ou telle machine, avec un OS propriétaire basé sur Linux pour le Steam Deck, et un Windows 11 parfois décrié sur les autres consoles. Mais le fait que la machine la plus chère du rayon est aussi celle qui est le plus en retrait matériellement devrait quand même poser question. Comme, de façon générale, le fait que le jeu vidéo, de plus en plus loin de ses origines « nerds », est en train de devenir une activité de luxe, de moins en moins accessible à tous.

Et tout cela alors qu’on attend, fébrile, la date de sortie et surtout le prix de la future Steam Machine. Et il est certain que cette augmentation majeure du prix du Steam Deck n’est pas là pour nous rassurer. Car si le coût de production ne peut pas à lui seul justifier la hausse de 45%, on peut se demander si Valve n’est pas en train de préparer les esprits au prix probablement très élevé (trop ?) de la Steam Machine.