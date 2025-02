Et si l’Eldorado Steam Deck n’était qu’un mirage ?

Vous connaissez la chronologie : l’abandon prématuré de la PS Vita parallèlement à l’arrivée de jeux sur mobiles de plus en plus proches de titres consoles ont fait tirer la conclusion, hâtive, que les consoles portables appartenaient au passé, supplantées par le smartphone. Puis arriva la Switch et son carton historique. Carton qui inspira autant qu’il fit des envieux, et c’est ainsi qu’est né le Steam Deck, machine hybride (tiens, comme…) située quelque part entre le PC gaming et la console portable. Ou, pour l’expliquer plus prosaïquement, un petit PC de jeu engoncé dans le boitier d’une grosse Switch.

Succès immédiat, malgré la réputation de Valve de n’être pas trop à l’aise avec le hardware, le Steam Deck a entraîné derrière lui tout un marché – ce qui, dans l’industrie du jeu vidéo, n’était pas arrivé depuis… 1989 et la sortie du Game Boy, qui justement lançait le marché de la console portable (il y a bien eu depuis le lancement du premier casque Occulus, en 2016, mais il faut reconnaître que le marché de la VR est resté très « niche »).

Si la Switch a inspiré le Steam Deck, ce dernier a à son tour inspiré de nombreux constructeurs, Lenovo, MSI et Asus en tête, avec respectivement leurs Legion GO, Claw et ROG Ally. Beau succès industriel, le ROG Ally a déjà vu sortir 3 itérations (la première console, la version Extreme, et la version X), quand le MSI Claw en est déjà à sa deuxième génération avec la sortie du Claw 8 AI+.

Succès, vraiment ? Car si les machine occupent les têtes de gondoles des boutiques informatiques, et font souvent les gros titres de la presse spécialisée, le succès serait plus d’estime que commercial. Certes, le Steam Deck est régulièrement « sold out » sur la boutique en ligne de Valve, mais c’est peut-être simplement parce que la production est limitée.

The Verge donne en effet des chiffres de ventes, et ils sont loin de donner le tournis. Au total, en cumulant les ventes des quatre acteurs principaux du marché (Steam Deck, ROG Ally, Legion GO et MSI Claw), il devrait se vendre un peu moins de 2 millions d’unités en 2025, contre 1,5 million en 2024. On voit une progression, certes, mais pour des chiffres qui restent anecdotiques. Au total et depuis la sortie du Steam Deck en 2022, il se sera écoulé, toutes machines confondues, 6 millions de ces consoles-PC à ce jour, dont 50% de Steam Deck. C’est dire les résultats des concurrents… À titre de douloureuse comparaison, il s’est vendu 4,8 millions de Switch uniquement sur la période des fêtes en 2024 ; une console, qui, on le rappelle, est en fin de vie.

Douloureuse comparaison encore quand on se souvient que la PS Vita s’est écoulée à plus ou moins 15 millions d’exemplaires, et est considérée comme un échec. Pire, comme le rappelle le journal Metro.co.uk, le Nokia N-Gage, curiosité déjà hybride et trop en avance sur son temps, s’est écoulé à 3 millions d’unités. Atteindre les chiffres du N-Gage pour le Steam Deck, peut-on vraiment parler de succès ?

Ces machines sont pourtant très abouties, et se perfectionnent encore. Elles sont peut-être un peu trop éloignées du grand public pour percer comme la Switch a pu le faire (pas de jeux propres en rayons, pas exactement « plug and play » pour les systèmes sous Windows…), mais surtout, elles restent trop chères, souvent affichées au prix d’un petit PC portable « gamer », tout en étant beaucoup moins polyvalentes. Ce sont des machines « complémentaires » pour qui est déjà équipé. Mais à 1000€ le MSI Claw 8 AI+, le « complément » n’est pas à la portée de tous…