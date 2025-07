Warcraft Rumble ne vibrait pas assez et passe en soin palliatifs

Microsoft continue ses vagues de licenciements, un historique que nous ne détaillerons pas ici (mais dont nous vous fournissons le lien…). Au milieu de ce capharnaüm se trouvent les divers studios passés sous l’égide de la marque au « X » et de sa maison mère.

Parmi eux, Blizzard a étonnamment souffert de ces coupes, au point de placer l’une de ses dernières itérations, Warcraft Rumble, en soins palliatifs. Concrètement, cela signifie des événements saisonniers et des corrections de bugs, mais aucun nouveau contenu à venir.

Warcraft se porte bien mon capitaine

Apprendre la fermeture d’un jeu est toujours un peu douloureux, et Warcraft Rumble ne fait pas exception. Malgré une réception mitigée et un système de jeu très basique inspiré, voire calqué, sur Clash Royale, la stratégie mobile de Blizzard n’a pas fonctionné cette fois-ci. Développé en une petite dizaine d’années et annoncé en 2019, le jeu est sorti en 2023 sur mobile en promettant monts et merveilles, qu’il n’aura jamais eu le temps de concrétiser.

Ce ne sont pourtant pas les projets qui manquent chez le géant américain, ni même au sein de la marque Warcraft, puisque sortait hier le « pré-patch » de Mist of Pandaria Classic, une extension adulée des joueurs, et qu’un teasing intensif de la prochaine saison de la version « Retail » de World of Warcraft promet des nouveautés inespérées.

On parle ainsi de boss de raids de la taille d’une cité entière, de la refonte de nombreux paramètres, et d’options d’accessibilité qui annoncent clairement une arrivée sur nos consoles. On note également l’arrivée des trois Warcraft en version remasterisée directement disponibles sur le Game Pass, ce qui est chouette, même si on aurait préféré un accès aux versions de base.

Warcraft Rumble ne vibre plus

Dans son communiqué (que les fans de l’entreprise appellent « Blue Post »), Blizzard s’exprime sur Warcraft Rumble en ces termes :

« Depuis son lancement, Warcraft Rumble a eu du mal à trouver sa place par rapport à nos ambitions pour son succès à long terme. Depuis quelque temps déjà, l’équipe écoute les retours des joueurs, se recentre sur certains aspects et explore différentes options. Certains de ces efforts ont montré des signes de progrès, mais cela n’a finalement pas suffi à mettre le jeu sur la voie de la pérennité. »

Si l’on ressent au premier abord une certaine honnêteté en lisant un message qui admet que le jeu n’atteint pas ses objectifs financiers, on ne peut s’empêcher d’imaginer ce qui se cache derrière les non-dits. On ne parle pas ici des licenciements que l’équipe a certainement subis dans cette histoire, ni de la main menaçante de Phil Spencer sur les projets qui nous tiennent à cœur.

Et pourtant, les réponses se trouvent assez facilement en creusant un peu : Johanna Faries, présidente de Blizzard, explique clairement la situation économique dans un mail adressé aux équipes du studio :

« Les courriels d’aujourd’hui de Phil et Matt ont exposé les changements en cours au sein des équipes de Microsoft Gaming, y compris chez Blizzard. Dans le cadre de ces changements, nous avons pris la difficile décision de faire passer Warcraft Rumble à une phase de développement réduite »

Non, aucune mégacorporation n’est votre amie. Quand vous lisez qu’une grosse entité en rachète une autre pour des milliards de dollars, il y aura nécessairement quelqu’un en bout de chaîne qui en paiera les frais.

Bobby Kotick était une personne peu scrupuleuse, ayant mené l’entreprise sur des projets peu recommandables et orienté ce qui existait déjà vers une politique monétaire désastreuse. Mais en tant que fan de Blizzard, il faut comprendre Microsoft ne sera sûrement pas un meilleur foyer.