Resident Evil Veronica – La renaissance d’un classique

Quand il ne s’agit pas de montrer le futur de sa série, Capcom reste dans le coup pour réinventer son passé. Le remake de l’épisode Dreamcast, Resident Evil : Code Veronica, sort de son éternel statut de rumeur pour s’ancrer dans la réalité. Claire Redfield signe son grand retour et part une fois de plus à la recherche de son frère dans cet itération retravaillée prévue pour l’année 2027.

Manager la surprise

L’émission du Summer Game Fest a commencé plutôt fort avec une annonce qui aurait pu tout simplement être ajoutée en guise de conclusion, qui, elle, a plutôt échu à l’autre grosse attente qu’est Final Fantasy VII Revelation. L’ouverture a donc été sensationnelle, mais non sans un certain sens du suspense de la part de Capcom.

Le trailer s’ouvre sur la cité parisienne, avant de nous propulser dans les yeux d’un personnage s’apprêtant à entrer en communication avec la gardienne de l’immeuble, une petite dame à l’allure sympathique. Et si des indices sont peu à peu distillés au cours de la conversation qui s’engage, évoquant notamment un “frère un peu étrange”, il fallait néanmoins attendre le changement de focalisation pour découvrir qu’il s’agissait tout simplement de l’héroïne principale.

À partir de là, tout s’accélère et l’île pénitentiaire de Rockfort, théâtre principal de notre histoire, s’esquisse. Et vient avec cette mise en lumière, la promesse d’une ambiance plus sombre, propre à irriter le plus claustrophobe d’entre nous et où ne subsistent que des lieux lugubres foulée par une armée de morts prête à se repaître de notre chair.

La modernité pour un classique ?

Ce retour était tant attendu. D’une part parce qu’il concerne l’un des épisodes les plus appréciés de la communauté, et considéré jusqu’à présent comme le grand oublié de Capcom dans son initiative de modernisation. D’un autre côté, c’est sans doute la perspective de mettre la main sur une expérience transformée pour le mieux qui maintenait l’espoir du fan.

Car, si l’on oublie quelques écueils (tel Resident Evil 3 Remake), la prestation du développeur japonais dans le domaine du remake relève d’un presque sans faute. Le Resident Evil 2 de 2019 est d’ailleurs là pour témoigner de cette maîtrise certaine. Et est-ce que l’on se dirige vers un tel traitement pour ce Resident Evil Veronica ? C’est à espérer…

Néanmoins, la première présentation du jeu interroge quant à la forme que prendra cette réinterprétation. Le trailer semble en effet insister sur la vue à la première personne, si bien qu’il n’y a pas de doute sur le fait qu’elle soit intégrée à dessein. De plus, depuis Resident Evil 7, l’horreur à la première personne définit l’identité nouvelle de la série, constituant par là une sorte d’horizon d’attente, pour le joueur. Mais l’appliquer à un opus déjà sorti auparavant qui ignorait tout d’une telle perspective ne constituerait-il pas un certain risque ?

Alors simple mise en scène voulue par la bande-annonce ou léger aperçu sur les intentions prochaines de Capcom, pouvant évoquer l’alternance des points de vue de RE Requiem par exemple ? Réponse en 2027, à une date encore non-précisée, sur PS5, Xbox Series, PC et Switch 2.