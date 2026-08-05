Sorti en juin, le dernier titre FIFA n’aura pas fait de miracle

Depuis qu’elle s’est dissociée d’Electronic Arts en 2022, pour cause de divergences financières, la FIFA était évidemment en quête d’un nouveau studio digne de la représenter. Et elle semblait avoir trouvé son champion avec le studio fondé par d’anciens de chez EA Sports, 2K Sports et OneTeam Partners : Refactor Games, alors connu pour avoir donné naissance à un certain Football Simulator. C’est ainsi qu’il s’est occupé du développement de FIFA World Cup, mis à disposition en juin par Netflix. Un titre qui pourrait certainement être son dernier travail.

Un studio bousculé

Lancé le même jour que la coupe du monde de football, le 11 juin 2026, le jeu avait réussi à se faire un certain public. Avec le thriller interactif Détraqué (Unhinged), il s’agissait en effet de l’un des titres les plus plébiscités de la plateforme, comme venait le faire remarquer le dernier bilan trimestriel de Netflix. Et ce même après avoir essuyé de vive critiques de la part de la presse, qui épinglait alors FIFA World Cup: Launch Edition pour son IA catastrophique et ses graphismes.

Pourtant, ce relatif succès rencontré parmi les abonnés n’aurait pas suffi à convaincre. Et cette fin abrupte semble avoir de fâcheuses conséquences sur le studio, quoique malheureusement bien banales dans cette ère. Car, d’après les éléments rapportés par Game Developer, Refactor Games aurait tout simplement été forcé de fermer ses portes.

Un sacrifice prévisible ?

Un rapport qui semble être nimbé d’une certaine crédibilité. D’autant que, via un mémo sur LinkedIn, Barclay Chantel (directeur artistique de Refactor) vient appuyer ce qui a été mis en avant par le site :

“Bon, on dirait bien que je suis de nouveau à la recherche d’un emploi. Delphi vient de mettre fin aux activités de Refactor juste après la sortie du jeu consacré à la Coupe du monde de la FIFA pour Netflix. Tout le studio a été licencié aujourd’hui, donc si quelqu’un est à la recherche de talents, je peux vous mettre en contact avec des gens vraiment géniaux.”

Cependant, il semble y avoir quelques divergences. Insider Gaming ou encore Game Industry apportent quelques nuances quant à la situation. Selon les renseignements qu’ils détiennent, et apparemment transmises par Nathan Burba (le cofondateur de Refactor), il y aurait bien des licenciements (85% de la masse salariale), mais la structure, elle, continuerait d’exister.

Quoi qu’il en soit, la désillusion reste vive. Surtout quand l’on sait que FIFA World: Cup Launch Edition était loin d’être le seul projet de Refactor Games en collaboration avec FIFA. D’autres devaient suivre, si l’on se souvient des propos accompagnant le lancement du titre. Ainsi, le traitement qu’il subit aujourd’hui relève un peu de l’incohérence.

Mais, est-ce pour autant surprenant ? Finalement, le rôle de Refactor Games n’était-il pas de faire seulement de la publicité à l’événement et de surfer sur l’engouement créé par la compétition sportive ? Maintenant qu’elle est terminée, le jeu n’a véritablement plus aucune utilité. Certes, il reste encore disponible sur la plateforme, mais il ne serait pas étonnant de la voir disparaître subitement un jour ou l’autre…