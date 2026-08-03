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Avec la dernière mise à jour de Big Hops, c’est la fête à la grenouille !

Une mise à jour gratuite pour Big Hops

Sreex

Rescapé de la terrifiante industrie du sacro saint Jeu Vidéo, je peux aimer n'importe quel jeu qui ose faire les choses à fond. Joueur invétéré de MMO depuis la tendre enfance, mais également cinéphile et lecteur assidu de tout ce qui contient des images.

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Big Hops

Jaquette du jeu Big Hops

    • Développeur :

      Luckshot Games

    • Genre : Aventure
    • Date de sortie : 12/01/2026
    PS5PCSwitchSwitch 2Xbox Series...

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