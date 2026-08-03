Avec la dernière mise à jour de Big Hops, c’est la fête à la grenouille !

Certains jeux rappellent indubitablement que l’artisanat vidéoludique sait encore abriter des démarches sincères, portées par une passion qui dépasse la simple quête de rentabilité. Big Hops, jeu de plateforme 3D à l’ancienne développé par Luckshot Games, s’est imposé comme une excellente surprise précisément pour ces raisons.

Après une première mise à jour gratuite généreuse (qui intégrait près de deux heures de contenu supplémentaires au cœur de la trame initiale), le studio remet le couvert. Un post communautaire publié sur Steam vient d’annoncer un second patch gratuit au concept particulièrement inattendu.

Une, deux, trois grenouilles !

Il ne s’agit pas d’ajouter une quête secondaire dispensable ou quelques zones annexes. La mise à jour s’attaque directement à la structure du jeu en y intégrant du multijoueur. Mais là où la plupart des productions se limitent à de la coopération à deux ou à une poignée de mini-jeux, Luckshot Games voit nettement plus grand : le mode accueillera jusqu’à huit joueurs simultanément, et ce, dans l’intégralité de l’aventure originale.

Un tel choix modifie radicalement la proposition initiale. À l’origine, Big Hops misait sur une progression en solitaire, un rythme individuel et un apprentissage méthodique des trajectoires. Permettre à huit personnes de traverser ensemble ces mêmes niveaux transforme une expérience technique en un joyeux bazar.

La lisibilité des sauts et la précision du minutage risquent d’en être perturbées, faisant glisser le jeu de plateforme rigoureux vers la comédie chaotique. Avec la possibilité d’attraper les autres joueurs ou même les objets qu’ils transportent pour leur piquer, l’expérience ne sera définitivement pas la même que lors d’une expérience solo.

Implémenter un réseau stable pour huit participants sur un jeu de plateforme 3D constitue un défi colossal, a fortiori pour un développeur opérant en solo. La synchronisation des positions, le comportement de la caméra et la gestion des interactions physiques entre avatars représentent autant de pièges potentiels.

Sur le plan de l’engagement, la démarche confirme la générosité du créateur envers sa communauté, refusant les extensions payantes au profit d’un suivi désintéressé. Reste à vérifier manette en mains si l’intérêt ludique survit à cette cohabitation massive.

Si l’initiative offre une seconde vie évidente au titre, elle pourrait aussi diluer la finesse d’un level design initialement sculpté pour un joueur unique. C’est une curiosité technique et ludique à essayer, mais à aborder en gardant à l’esprit ce changement radical d’identité.

La feature est d’or et déjà disponible sur la branche bêta du jeu, mais sera officiellement disponible pour tout le monde le 9 août, de quoi profiter des vacances entre grenouilles !