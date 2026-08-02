Le décès de Kavinsky, Capcom au top et PlayStation qui prend la parole – Ce qu’il ne fallait pas manquer cette semaine

Il n’y a pas que les joueurs qui soient amorphes, vidés de leur énergie par cette canicule persistante. L’actualité gaming est elle aussi particulièrement en berne. Une situation qui devrait se poursuivre encore quelques semaines avant que la rentrée n’expose ses nouveautés.

Et pourtant, nous avons vécu un événement devenu rare puisque PlayStation a enfin évoqué le sujet sur toutes les lèvres depuis un mois tandis que Capcom en a profité pour publier ses derniers résultats financiers. Reste qu’il s’agissait aussi d’une semaine marquée par la perte brutale du DJ français Kavinsky.

Eternel Kavinsky

À quelques jours de fêter son cinquantième anniversaire, Vincent Belorgey, alias Kavinsky, s’est éteint des suites d’un AVC. L’artiste était mondialement connu, notamment, pour son morceau Nightcall, révélé par le film Drive et joué durant la cérémonie de clôture des derniers jeux olympiques. Et s’il a fini par être connu du grand public par d’autres médias, c’est aussi grâce au jeu vidéo que s’est forgée sa légende.

On le retrouvait notamment dans la bande son de Gran Turismo 5 Prologue et Grand Theft Auto IV, à la fin des années 2000, avec son morceau Testarossa Autodrive. Un titre qui fait notamment écho au mythique jeu d’arcade Outrun dans lequel on conduit justement une Ferrari Testarossa. On le retrouvera d’ailleurs aussi dans la bande originale de GTA V. Plus qu’un DJ talentueux, il était devenu dans le monde du jeu vidéo une figure récurrente qui vivra éternellement dans nos cœurs et nos oreilles.

Capcom toujours au sommet

S’il y a bien un éditeur qui a su tirer son épingle du jeu sur cette génération de consoles, c’est bien Capcom. En alternant remake de qualité (les Resident Evil en étant devenus une référence), AAA populaires et création de nouvelles licences (Pragmata, Kunitsu-gami…), l’entreprise nippone parvient à être prolifique tout en conservant un niveau de production élevé. Il n’est donc pas surprenant que ses résultats financiers soient aussi positifs.

Et si les meilleures cartouches du studio sont déjà parues, avec Onimusha : Way of the Sword et Dragon’s Dogma 2 respectivement en septembre et octobre, Capcom devrait accumuler encore quelques millions de ventes de jeux supplémentaires d’ici la fin d’année. C’est à se demander jusqu’où le studio ira, car avec une nouvelle incursion dans le cinéma avec Street Fighter notamment et le très attendu remake de Resident Evil: Code Veronica, attendu pour 2027, les dollars devraient continuer de pleuvoir.

PlayStation communique, mais pas aux joueurs

Après un mois à faire l’autruche, depuis l’annonce controversée de l’arrêt de la production de disque à l’horizon 2028, enfin la direction de PlayStation a pris la parole pour évoquer le succès. Du moins, le sujet a bien été évoqué, mais le constructeur nippon ne souhaite toujours pas s’adresser aux joueurs mais bien à ses actionnaires, affirmant donc un peu plus la politique « For the payeurs » entamée depuis quelques années.

En effet, en évoquant pour la première fois le sujet devant les investisseurs, et non avec ses clients, PlayStation, par l’intermédiaire de sa directrice financière Lin Tao accentue son mépris pour son public et alimente son courroux. Pire encore, quand elle explique avancer « avec prudence » vers un écosystème 100 % numérique, lorsqu’on se souvient de la violence et de la soudaineté de l’annonce du 1er juillet, on se demande jusqu’à quel point la firme peut se moquer de ses joueurs.

En attendant, la grogne des joueurs continue et chaque prise de parole de PlayStation, chaque publication sur les réseaux sociaux est immédiatement inondé de messages de protestation, lesquels semblent passablement agacer les partenaires du constructeur. Comment ce bras de fer pourra-t-il se terminer ? Est-ce que comme sur YouTube, PlayStation va finir par supprimer ou empêcher les commentaires sur ses posts et ainsi museler la contestation ou va-t-il enfin sortir la tête de son trou et entamer un dialogue avec ceux qui ont fait de lui le leader qu’il est aujourd’hui ?