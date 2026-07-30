Capcom – Resident Evil touche de plus hauts sommets

Si Capcom vient de communiquer ses chiffres du premier trimestre de l’exercice fiscal en cours, la société japonaise a également donné quelques éléments informatifs (via à un interview donnée à Game Informer) sur sa licence culte. Des propos qui permettent notamment d’éclaircir quelque peu sa position sur le pourquoi de l’actuelle inexistence de projets alternatifs, comme on a pu le connaître avec la sous-série des Revelations par exemple.

Capcom, au top !

Les derniers chiffres publiés par la société japonaise informent d’abord quant aux performances commerciales réalisées par ses deux grosses productions du début de cette année 2026 : Resident Evil Requiem a désormais atteint les 8 millions et Pragmata, de son côté, vient de dépasser les 2,5 millions d’unités vendus. Ce qui est plus qu’honorable pour un titre issu d’une toute nouvelle licence.

Un début d’année explosif qui se traduit de la manière suivante : Capcom a ainsi enregistré une hausse du chiffre d’affaires de plus de 69% par rapport à l’année précédente. Par ailleurs, quand l’on regarde les détails disponibles sur le site officiel, ce dernier trimestre a également permis à d’autres franchises phares de l’entreprise d’atteindre des records, à l’instar Devil May Cry 5, vraisemblablement poussé par sa ressortie sur Switch 2, pour toucher aux 14 millions d’exemplaires écoulés.

Mais, évidemment, en termes de record, il n’y a pas de surprise : c’est à Resident Evil qu’on le doit. Avec ses 213 millions d’unités, elle devient en effet la franchise japonaise la plus plébiscitée au monde, juste devant Final Fantasy et ses 212 millions. Certes, comme dit précédemment, le neuvième opus a été d’une ressource non négligeable dans ces chiffres. Cependant, il ne faudrait pas oublier les remakes de Resident Evil 2 et 4, qui ont respectivement dépassé les 19 et 16 millions.

Le champion de Capcom !

A la vue de cela, on peut le dire : centrer l’attention sur Resident Evil avec une parution régulière a été fructifiant pour Capcom. Loin de rebuter par son potentiel statut de redite, ses remakes se sont plutôt révélés inventifs et indispensables pour véhiculer de la modernité à la saga. Mais voilà, ce travail acharné coûtant du temps a amené Capcom à trancher.

Est-ce à dire que l’on ne reverra pas d’autres projets dérivés dans le calibre des Revelations ou The Darkside Chronicles profiter encore une fois des lumières de la grande scène ? Une telle possibilité reste, pour le moment, bien mince. Masachika Kawata ( par le truchement de l’entrevue accordée à Game Informer et relayée par Nintendo Everything) a, pour cause, de nouveau attiré l’attention sur ce qu’il décrit comme un cycle, en mettant l’accent sur les bienfait que cela apporte à la série :

“L’une des raisons qui motivent la création de remakes est qu’il serait très ambitieux et difficile de produire chaque année un nouvel opus de la série Resident Evil. […] Cela ne veut pas dire pour autant que les remakes sont moins importants. En réalité, ils sont tout aussi importants que les titres de la série principale. Capcom a la chance d’avoir trouvé ce modèle économique qui lui permet de continuer à nous fournir les ressources financières nécessaires pour créer, par exemple, de nouveaux opus de la série Resident Evil ou des univers totalement inédits comme Pragmata.”

Toutefois, l’absence de spin off est-il si regrettable ? La période où ils fleurissaient est loin d’être vraiment mémorable. Et certaines de ces ambitions ont même subi de cuisants échecs, à l’instar d’un Re:Verse par exemple. À l’inverse, le modèle aujourd’hui adopté par Capcom est bien plus solide. Seulement, il ne peut durer qu’un temps, le catalogue à “remaker” devra un jour ou l’autre s’épuiser. À moins que l’on sorte des remakes de remakes…

En attendant ce futur, la série accueillera Resident Evil Veronica en 2027. Quant à Capcom, de manière plus générale, l’année continue et l’entreprise a encore de très belles cartes à abattre : Onimusha : Way of the Sword arrive le 3 septembre prochain et Dragon’s Dogma 2 allongera son aventure avec le DLC prévu pour octobre. Sans parler des petites excursions au cinéma de Street Fighter et Resident Evil justement…