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Dragon Quest Monsters : Le Royaume de Boisflétri dévoile ses véritables ambitions

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Rob

Sans doute né 20 ans trop tard, grand amateur de RPG et fan de lore à ses heures perdues. Que demander de plus finalement ?

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