Amazon Games sabre ses derniers MMORPG

Jusqu’au bout, la place d’Amazon dans le monde du MMORPG n’aura été qu’anecdotique. Alors que le studio s’était déjà massivement désengagé de ses propres projets, c’est désormais en tant qu’éditeur que le géant américain fait marche arrière en abandonnant définitivement Lost Ark et Throne and Liberty, dont il gérait la diffusion en Occident.

Cela dit, les jeux ne disparaitront pas : leurs développeurs respectifs, SmileGate pour Lost Ark et NCsoft pour Throne and Liberty, reprendront simplement la main sur leurs projets. La transition d’éditeur est prévue fin 2026 pour Throne and Liberty et début 2027 pour Lost Ark.

S’ils ne faisaient pas particulièrement d’éclats, les deux MMORPGs coréens se situent dans une position attendue pour des jeux de leur calibre, en phase de déclin certes, mais pas de manière spectaculaire. Leur abandon prématuré s’explique surtout par l’application des nouvelles ambitions d’Amazon du côté du cloud gaming avec sa plateforme Luna.

Amazon abandonne, mais la transition reste douce

Les deux studios ont déjà communiqué sur l’application concrète de ce changement de main. Outre une maintenance particulièrement longue et la perte de l’historique des conversations des joueurs du côté de Lost Ark, les joueurs pourront retrouver leur progression ainsi que leurs personnages tels qu’ils les avaient laissé la veille.

La douceur de la transition ne se fait pas uniquement sentir du côté des joueurs. Du côté des studios, face à NCsoft notamment, il est clair qu’Amazon semble perdant dans l’affaire. Alors que l’éditeur américain avait déjà déboursé une somme particulièrement élevée pour les droits d’exploitation de Throne and Liberty par rapport à la valorisation du jeu, Amazon n’ira pas au bout du contrat, permettant à NCsoft de reprendre la main plus tôt que prévu.

Une situation qui arrange bien le développeur, puisque depuis 2024, NCsoft semble avoir des ambitions internationales grandissantes. Avec ce changement de situation, le studio s’adressera désormais directement aux joueurs occidentaux, outrepassant la médiation américaine.

Avec la fermeture de New World prévue pour le début de l’année prochaine en prime, Amazon quitte donc le milieu du MMORPG par la petite porte, de la manière la plus discrète possible. Ce sont d’ailleurs bien les développeurs coréens qui ont annoncé le changement de main, sans que l’éditeur ne fasse d’annonce de son côté.

Un effet de table rase, qui ne laisse plus que des projets liés aux licences détenues par Amazon sur le feu. Les deux jeux Tomb Raider, oui, mais surtout Masters of the Universe : la Réunion des Légendes et Batman : Caped Crusaders. Tous deux prévus pour Amazon Luna, reste à voir si, toutefois, cette stratégie permettra de consolider la plateforme d’Amazon, loin d’être en forme actuellement…