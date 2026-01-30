tt

Divergences, IA et licenciements : Pourquoi le boss d’Amazon Games quitte le navire

Les différents jeux développés par Amazon Game Studios

Ninof

Dresseur de Pokémon avant même de savoir lire, aventurier parcourant toutes les régions de Kanto à Lothric. Fan de RPG, cinéphile et grand lecteur de romans policiers/fantastiques.

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Test Cairn – La montagne est belle, comment aurais-je pu l’imaginer

Test Earth Must Die – Sa Majesté des losers

Test I Hate This Place – L’enfer, c’est les autres