Control Resonant : Dylan Faden prend les commandes le 24 septembre prochain

Lors du dernier State of Play diffusé mardi soir, Remedy Entertainment a mis fin au suspense. Fortement pressenti pour cette année, Control Resonant a profité de l’événement pour confirmer sa fenêtre de lancement et s’offrir une date de sortie précise. Le prochain titre du studio finlandais sera disponible le 24 septembre 2026 sur PS5, Xbox Series et PC.

Une suite très attendue centrée sur Dylan

Dans cette suite de Control, les joueurs incarneront cette fois Dylan Faden, le frère de Jesse, la protagoniste du premier opus. Dylan sera l’unique personnage contrôlé par les joueurs, contrairement à Alan Wake 2 qui faisait la part belle à une double narration. Ce choix fort du studio permet de mettre en lumière celui qui était perçu comme le visage de l’ennemi dans le jeu original.

L’aventure se déroulera dans Manhattan, où le quartier a été perturbé par des forces surnaturelles, transformant l’architecture et la réalité. Les rues sont désormais parcourues par des entités monstrueuses nées d’un nouveau type de résonance. Pour survivre, Dylan devra maîtriser des capacités évolutives ainsi que la puissance brute de sa nouvelle arme métamorphe, baptisée l’Aberrant.

Control Resonant continuera d’explorer le passé compliqué et le présent de la fratrie Faden. Bien que non jouable, Jesse sera bien présente dans cette suite et aura d’ailleurs un rôle central. L’histoire s’articulera autour de ces deux personnages confrontés à leurs destins respectifs.

Dylan, quant à lui, tentera d’enfin prendre le contrôle de sa vie. Après avoir été enlevé enfant et élevé par le FBC, puis possédé par une force surnaturelle ayant provoqué un désastre coûtant la vie à des centaines de personnes, il se réveille désormais de son long coma. Il émerge dans un monde qu’il ne connaît pas, sans aucun repère, et sans sa sœur. Dylan (et les joueurs) aura donc pour objectif de comprendre ce qui se passe, de retrouver sa sœur disparue, et de percer les mystères entourant Manhattan.Johannes Paloheimo, directeur commercial et responsable de l’édition chez Remedy, a déclaré :

« Control Resonant est le jeu le plus ambitieux jamais créé par Remedy Entertainment. Son gameplay incroyable, ses rebondissements narratifs et sa créativité sans limites sauront captiver et divertir les fans de la première heure comme les nouveaux venus, comme jamais auparavant. »

Il est d’ailleurs à noter que Remedy autoéditera ce titre, et lancera une campagne marketing ambitieuse tout au long de l’été. De plus, le titre s’inscrira pleinement dans l’univers connecté du studio, pouvant potentiellement faire suite à certains événements d’Alan Wake 2.

Plusieurs éditions, 48h d’accès anticipé

Côté commercial, Remedy surprend en adoptant une approche tarifaire à contre-courant de l’industrie. L’édition standard de Control Resonant sera proposée à 59,99 €, soit 10 € de moins (voire même 20 pour certains) que le prix de lancement habituel des jeux AAA actuels.

Toutefois, une édition numérique Deluxe sera également disponible pour 69,99 €. En plus d’offrir quelques bonus en jeu, celle-ci intègre un avantage de taille pour les joueurs de Sony : 48 heures d’accès anticipé exclusif à la PS5. Les possesseurs de Xbox Series et de PC ne pourront pas bénéficier de ce privilège et devront impérativement patienter jusqu’à la sortie officielle du 24 septembre pour découvrir ce nouveau chapitre de l’univers Remedy.