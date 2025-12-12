Control Resonant – Remedy annonce une suite inattendue

Avec le succès de Control, une suite a été rapidement mise en chantier. Sans nouvelles information et afin de laisser un peu de lumière à Alan Wake 2, cette suite se faisait plutôt discrète. Cette nuit durant les Game Awards 2025, la licence de Remedy a fait son grand retour avec une véritable suite nommée Control Resonant. L’annonce est accompagnée d’un premier trailer qui a rapidement suscité des incompréhensions, puisque nous ne jouerons plus Jesse (la protagoniste du premier jeu) mais son frère Dylan.

Jusqu’ici, une suite centrée sur Jesse n’était pas obligatoire mais ce changement nous interroge sur la direction que souhaite prendre le studio. Pour les joueurs qui ne sont pas familiers avec Remedy, depuis la sortie de Control, le studio a créé ce qu’il appelle le Remedy Universe, un univers dans lequel tous ses jeux sont liés par leurs histoires, leurs lieux ou leurs personnages. C’est une manière pour le studio de donner envie aux joueurs de se plonger pleinement dans ce formidable terrier de lapin.

Une suite et pas un spin-off

Dans le premier jeu, tout tournait autour de l’Ancienne Maison, ce siège étrange du Federal Bureau of Control qui semblait vivant, capable de changer de forme et de défier toutes les lois de la logique. C’était un lieu central, presque un personnage à part entière, et il participait énormément à son atmosphère si particulière. Avec Control Resonant, Remedy décide de tourner la page. On quitte les couloirs mouvants de l’Ancienne Maison pour se retrouver en plein Manhattan, plongé dans un chaos paranormal qui déforme la ville et menace de la faire disparaître. Ce changement d’environnement marque un tournant significatif et traduit clairement la volonté du studio de proposer une autre vision de son univers en donnant une plus grande importance au gameplay et à l’exploration.

Là où Jesse utilisait un pistolet ainsi que les objets de pouvoir, son frère manie une arme de mêlée métamorphe qui lui permet de se battre au corps-à-corps de plusieurs façons. Ce choix surprend, puisque le studio délaisse le shooter pour un open world d’action/aventure. On peut alors se demander si le jeu n’est pas un simple spin-off destiné à faire patienter les fans, mais le studio l’affirme clairement : Control Resonant est bel et bien une suite directe de Control.

Le jeu est présenté comme une histoire indépendante. Quand on connaît l’importance que Remedy accorde à son univers, il est étonnant de voir un tel détachement pour une suite directe. Avec ce choix, l’objectif semble clair : il s’agit de satisfaire les fans de la première heure en explorant l’univers de Control, tout en offrant une histoire inédite aux nouveaux joueurs. Un léger sentiment de retour en arrière se fait sentir quand on pense à l’envie du studio de connecter tous ses jeux. L’idée est peut-être de revoir à la baisse l’ambition de tout connecter, de revenir à quelque chose de plus simple, tout en conservant l’univers étendu de Control et Alan Wake. Control Resonant est attendue sur PlayStation 5, Xbox Series, PC et Mac pour 2026.