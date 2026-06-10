Xenoblade Genesis – La série offre un nouveau chapitre

C’était l’une des grands moments du dernier Nintendo Direct : alors que sa licence fête son seizième anniversaire ce mercredi 10 juin 2026, Monolith Soft annonce l’arrivée prochaine d’un nouvel opus. Nommé Xenoblade Genesis, il a ainsi eu droit à une petite présentation vidéo pour notamment dessiner son univers, tout en dévoilant une fenêtre de sortie calée à 2027.

Le renouveau d’une série ?

Comme le laisse à penser son titre, Xenoblade Genesis pourrait être une préquelle. Toutefois, Monolith Soft a tout de suite mis fin à cette éventualité, en proclamant plutôt la véritable ambition du nouveau titre : il s’agira d’un épisode qui prendra soin de poser un tout nouvel univers.

Ainsi, les premières images nous esquissent les premiers traits d’un monde à l’architecture un peu particulière ; il paraît en effet comme replié sur lui-même. Mais surtout, il se remarque par son ambiance, très distincte de la première trilogie. Ici, il se dégage une sorte d’inspiration médiévale, et en cela les décors en témoignent sans mal. C’est simple, avec Xenoblade Genesis, on n’est non plus propulsé dans le genre de la science-fiction, mais celui de la fantasy.

Visuellement, ce monde a de quoi faire rêver. C’est à la fois beau et monumental. Xenoblade Genesis nous fait comme la promesse de nous ouvrir à une dimension qui se caractérise par un espace infiniment grand. Et pour apprécier à fond les environnements que l’on nous offrira, le jeu semble mettre à disposition deux types de montures. Une aérienne, avec la possibilité de survoler les terres à dos de dragons. L’autre, en revanche, elle nous enjoindra à fouler, avec un moyen beaucoup plus classique, les plaines en compagnie d’un destrier.

Côté histoire, il y a quelques réminiscences de Fire Emblem : Three Houses puisque l’œuvre nous emmène à Leukos, une académie militaire où semble évoluer notre jeune héroïne aux allures elfiques. Un scénario qui tournera autour de l’Anima, la force qui régit l’univers de Xenoblade Genesis. Cette dernière, étant la source de certains pouvoirs, aura certainement un rôle central dans l’intrigue qui nous attend et dans les relations qui s’engageront entre les différents personnages du casting. En tout cas, une chose semble être presque sûre : elle sera un élément essentiel de nos combats.

Xenoblade Genesis est donc attendu pour 2027 sur Switch 2, à une date encore non précisée. En attendant, l’occasion sera donnée aux joueurs de (re)découvrir la trilogie des Chronicles qui arrive dans une Definitive Edition sur la dernière console de Nintendo.

D’ailleurs, le premier opus est déjà accessible via l’eShop. Il sera proposé en édition physique le 30 juillet prochain, au même moment que la sortie dématérialisée de Xenoblade Chronicle 2, qui, lui, aura droit à sa version boite le 3 octobre prochain. Quant au troisième opus, il débarquera le 3 décembre 2026 dans ses deux éditions (numérique et physique).