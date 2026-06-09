Muramasa Revenant Blades – Le retour inattendu d’un mythe disparu

Ce n’est ni plus ni moins que le retour de l’un des plus beaux jeux vidéo jamais sorti qui a été annoncé dans le Nintendo Direct de ce 9 juin. D’abord sorti sur Wii en 2009 sous le titre Muramasa the Demon Blade, puis en version augmentée rebaptisé pour l’occasion Muramasa Rebirth sur PS Vita, le chef d’œuvre de Vanillaware revient dans une version 4K intitulée Muramasa Revenant Blades qui comprend aussi le DLC Genroku Legends.

Muramasa Revanants Blade est un jeu d’action frénétique en 2D, beat’em all avec une légère composante RPG, qui impressionne surtout pour sa direction artistique et ses graphismes époustouflants, marque de fabrique du développeur Vanillaware. On doit à ce dernier de grands jeux tels que Odin Sphere (2007), Dragon’s Crown (2013), ou plus récemment, l’ambitieux 13 Sentinel: Aegis Rim (2019). Les illustrations en 2D de Oboro Muramasa (le titre en V.O.), dans un style « peint à la main », lui permettent d’être imperméable aux évolutions technologiques et de rester ce même chef d’œuvre immuable qui traverse le temps. Un fait rare en jeu vidéo !

La ressortie de Muramasa est un événement, le jeu n’étant sorti que sur Wii et PS Vita, deux machines dont les stores dédiés respectifs ont été fermés. Le jeu n’était ainsi plus disponible qu’en version physique sur le marché de l’occasion, et, comme presque systématiquement dans ces cas-là, est vendu relativement cher, voire très cher ! Le voir republié sur des machines actuelles à un prix « normal » va donc lui permettre de continuer à être joué, et d’être découvert par une nouvelle génération de joueurs.

Un événement aussi parce que, prévu pour sortir sur Switch, Switch 2 et PS5, le jeu sortira également sur PC, marquant l’arrivée pour la toute première fois d’un jeu Vanillaware sur le support. De plus, le jeu se verra doté pour l’occasion d’un doublage en anglais inédit, et de localisation des textes notamment en français.

C’est Marvelous qui s’occupe de la distribution du jeu, et il est déjà annoncé de façon rassurante que la version physique sur Switch 2 contiendra bien le jeu en intégralité, et ne sera donc pas une Game Key Card. Une version collector sera également proposée, incluant en plus du jeu un « paravent de bureau » comportant des illustrations de tous les personnages, un extrait de la bande originale sur CD et un art book.

Les versions physiques et collector ne sont pas encore annoncées sur le site de Marvelous Europe, mais restons attentifs : elles devraient arriver sous peu. Le jeu est prévu pour sortir en début 2027.