Blizzard termine l’année comme numéro un chez Xbox

Selon des emails internes obtenus et vérifiés par Windows Central, la présidente de Blizzard, Johanna Faries, a adressé cette semaine un message aux équipes pour saluer une année 2026 exceptionnelle, à quelques semaines de la BlizzCon (le 12 septembre à Anaheim). Le timing n’est pas neutre : la division Xbox dans son ensemble termine l’exercice fiscal 2026 (FY26) en baisse de 11 %, plombée notamment par des performances décevantes de Call of Duty et Candy Crush.

Diablo et Overwatch portent la charge

Dans son message, Faries annonce que Blizzard termine l’année comme « studio le plus performant » de la division Xbox, avec le troisième meilleur exercice de son histoire en termes de chiffre d’affaires. Fait notable : FY25 et FY26 marquent les deux premières années consécutives de croissance pour le studio depuis FY17, soit avant même la sortie du premier Overwatch, en 2016. Diablo IV, porté par son extension Lord of Hatred, et Overwatch sont cités comme les deux principaux moteurs de cette performance, ce dernier ayant connu son meilleur trimestre depuis 2022.

« Le week-end sera le reflet du travail audacieux et collaboratif de toutes les personnes qui liront ces mots. J’espère que cet événement permettra de mettre en lumière le travail actuellement mené chez Blizzard, et qu’il pourra servir de formidable tremplin vers une nouvelle ère d’élan et d’enthousiasme autour de notre mission : apporter de la joie et un sentiment d’appartenance aux communautés du monde entier. »

Un statut à part, un sort différent

Depuis le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft, Blizzard opère comme une entité à « intégration limitée » au sein de la division Xbox. Une autonomie qui semble, pour l’instant, l’avoir également mise à l’abri des vagues de coupes budgétaires qui traversent le reste de la division. Comme on l’évoquait récemment dans notre article sur les licenciements chez Halo Studios, Xbox a déjà supprimé des milliers de postes cette année et détaché plusieurs studios de son giron (Compulsion Games, Double Fine, Undead Labs, Ninja Theory). Id Software, de son côté, aurait été particulièrement touché par les coupes les plus récentes. Dans ce contexte, la trajectoire de Blizzard détonne.

Cap sur Anaheim

La BlizzCon du 12 septembre s’annonce comme un moment charnière pour la suite. Sont notamment attendus la révélation complète de la prochaine extension de World of Warcraft, baptisée The Last Titan, ainsi que des informations sur plusieurs projets mobiles développés avec des partenaires.

Le journaliste Jez Corden évoque également des pistes d’adaptations pour d’autres médias (télé…) pour certaines licences maison. Un jeu de tir StarCraft à la troisième personne, piloté par Dan Hay (ancien directeur de la licence Far Cry), serait par ailleurs en développement, aux côtés d’un nouveau projet Diablo déjà en chantier.

Un bon élève sous surveillance

Reste que cette embellie s’inscrit dans un contexte global fragile pour Xbox, dont la nouvelle PDG Asha Sharma promet un retour à la croissance d’ici l’exercice FY28, sans qu’on sache encore précisément comment. Blizzard, quant à lui, a déjà fait la démonstration de sa capacité à générer de la croissance, porté par des licences vieilles de plusieurs décennies mais toujours capables de se réinventer. Reste à savoir si ce statut de bon élève suffira à se mettre durablement à l’abri des arbitrages financiers qui continuent, ailleurs, de redessiner la carte des studios Xbox.