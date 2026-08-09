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Blizzard termine l’année comme numéro un chez Xbox

Overwatch entraîne les bons résultats de Blizzard chez Xbox

Parangonnage

Amoureux de l’immersion et des expériences qui nous bousculent. Issu du monde cruel de la pub et du marketing, je mets aussi ma plume au service de la seule chose qui compte vraiment : le jeu vidéo évidemment.

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