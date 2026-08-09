D.Mon vient enrichir les rangs des MEKA sur Overwatch

Avec la saison 4, l’histoire d’Overwatch s’étend jusqu’à Busan, en Corée du Sud. C’est l’occasion d’en apprendre plus sur D.va et la faction dont elle provient, l’escouade Meka. Blizzard marque le coup : D.mon, cheffe de l’escouade, sera le prochain personnage jouable intégré à la licence, avec une sortie prévue lors du déploiement de la nouvelle saison le 11 août.

D’apparence, D.va et D.mon ont beaucoup en commun. Deux personnages féminins inspirés de l’esport avec un mécha, occupant un rôle de tank au sein de l’équipe, la comparaison allait forcément se faire. Les développeurs ont donc fait en sorte que sur le point du gameplay, les deux pilotes ne partagent finalement que peu d’éléments au-delà de leur classe de personnage.

D.mon prend les choses au corps à corps

D.va avait été pensée pour faire la part belle aux mécaniques de shooter. D.mon sera un tank plus traditionnel, équipé d’une épée de plasma, d’une mitrailleuse, d’un bouclier et de compétences qui privilégient le combat en mêlée. S’il fallait la comparer à un personnage déjà existant, ce serait plutôt Reinhardt.

En plus de ces armes, les équipes d’Overwatch ont pensé un kit avec beaucoup de mobilité : D.mon pourra utiliser des propulseurs pour se déplacer rapidement. Son talent d’Achille, selon Kenny Hudson, producteur du jeu, ce sera la verticalité. À l’horizontal, D.mon sera dans son élément mais elle sera très vulnérable aux attaques provenant des airs.

L’arrivée de D.mon ne sera pas la seule nouveauté de la nouvelle saison. Afin d’affiner l’équilibrage du jeu, les cartes Paraiso et Eichenwalde seront revues. La carte de Busan, quant à elle, recevra une mise à jour graphique afin de suivre l’évolution narrative du jeu.

Il est clair que Blizzard tient à mieux mettre en valeur les enjeux de l’histoire d’Overwatch. Il est certain que c’est un choix qui s’inscrit dans la volonté, affichée depuis le reboot de février, d’affiner les qualités du jeu pour obtenir un public investi et attaché au jeu, nécessaire pour la bonne santé de tout jeu à service.

Dans cette idée, sortir D.mon semble également être un moyen de faire un appel aux fans ayant connu la licence dans ses premières années. Non seulement elle met en valeur la faction d’un des personnages les plus connus dans l’histoire de la licence, D.mon était en réalité mentionnée et montrée, dans une forme forcément bien différente, dès 2018 dans le jeu.

À travers une bande-annonce de personnage mettant l’accent sur la géopolitique du monde d’Overwatch qui met en une nouvelle alliance entre les Junkers et Talon, Blizzard laisse déjà entendre les problèmes qui devraient préoccuper les personnages au cours de cette nouvelle saison. Des enjeux qui devraient ne faire que monter alors qu’il se dessine une course à l’armement sévère entre les différentes factions.