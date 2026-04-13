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Blizzard gagne son procès et enfonce Turtle Wow dans les limbes

Turtle Wow se voit contraint de fermer ses portes.

Sreex

Rescapé de la terrifiante industrie du sacro saint Jeu Vidéo, je peux aimer n'importe quel jeu qui ose faire les choses à fond. Joueur invétéré de MMO depuis la tendre enfance, mais également cinéphile et lecteur assidu de tout ce qui contient des images.

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