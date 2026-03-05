tt
Test World of Warcraft Midnight – Après l’heure, c’est encore l’heure
World of Warcraft Midnight – Après l’heure, c’est encore l’heure Game

Test World of Warcraft Midnight – Après l’heure, c’est encore l’heure

Fellowship et Blizzard ont du mal à partager l’espace disponible

21/01/2026 à 14:56
Sreex

Forza, WoW, Overwatch – Le doublage français sacrifié sur l’autel de l’IA ?

11/02/2026 à 22:14
Kivy

Le mouvement de syndicalisation s’amplifie chez Blizzard

22/10/2025 à 14:15
Lith

Sreex

Rescapé de la terrifiante industrie du sacro saint Jeu Vidéo, je peux aimer n'importe quel jeu qui ose faire les choses à fond. Joueur invétéré de MMO depuis la tendre enfance, mais également cinéphile et lecteur assidu de tout ce qui contient des images.

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Test World of Warcraft Midnight – Après l’heure, c’est encore l’heure

Test Resident Evil Requiem – Touché par la Grâce

Test Nicky Larson – 35 ans après, toujours l’Étalon de Shinjuku ?