Le mouvement de syndicalisation s’amplifie chez Blizzard

Un groupe de 100 employés de Blizzard Entertainment, responsables du développement de Hearthstone et Warcraft Rumble, a voté le 17 octobre en faveur de la création d’une section syndicale liée à la CWA (Communication Workers Association). Cette équipe, qui regroupe des développeurs, concepteurs, artistes, testeurs et producteurs, rejoint les 1900 employés de Blizzard qui se sont syndiqués auprès de la CWA. Quelques jours plus tôt, 400 salariés du département plateforme et technologie de Blizzard, notamment responsables de Battle.net, formaient deux sections syndicales. Près de 450 employés en charge de Diablo s’étaient syndiquées en août dernier. L’équipe de World of Warcraft avait franchi le pas l’année dernière, suivie par les développeurs d’Overwatch en mai 2025.

Les sujets de préoccupation des employés sont la sécurité de l’emploi, une meilleure rémunération, l’impact de l’intelligence artificielle, de meilleures conditions de travail ainsi que la flexibilité du télétravail.

« Que nous luttions pour la protection contre les licenciements, la sécurité de nos télétravailleurs ou la réduction des écarts salariaux, les pressions auxquelles nous sommes confrontés rendent plus difficile la réalisation d’un travail de haute qualité », a déclaré Uriah Voth, membre du comité d’organisation et artiste 2D senior. « La syndicalisation nous donne l’occasion de nous autonomiser et de lutter contre l’instabilité et les mauvaises conditions de travail ».

Les salariés de Blizzard échaudés par des licenciements massifs au sein de Microsoft

Ce mouvement de syndicalisation a lieu dans un contexte marqué par la méfiance des salariés de Blizzard à la suite du rachat d’Activision Blizzard par Microsoft pour 68,7 milliards de dollars, finalisé en octobre 2023. Depuis le début de l’année, Microsoft a procédé à des vagues de licenciements massifs. Après une première vague de 6000 licenciements en mai, le géant américain a annoncé en juillet une coupe de 9000 emplois, soit 4 % de ses effectifs.

Ces annonces ont été favorisées par l’expiration prochaine de l’accord de neutralité signé en 2022 entre Microsoft et la CWA, en amont de l’acquisition d’Activision Blizzard, qui expirait le 12 octobre. Cet accord a facilité la création de sections syndicales au sein de Blizzard, et permis aux salariés d’éviter le phénomène de répression syndicale courant aux États-Unis, et de s’organiser librement pour défendre leurs droits.

L’industrie vidéoludique connaît des vagues de licenciements massifs depuis 2022, touchant des dizaines de milliers d’emplois malgré des chiffres d’affaires records pour le secteur.