Tomb Raider: Legacy of Atlantis – La redécouverte de l’Atlantide attendra février 2027

Initialement prévu pour l’année 2026, la réinterprétation de la première aventure de Lara Croft ne sortira finalement que le 12 février 2027. Alors que la plupart des jeux montrés à l’occasion du dernier State of Play s’apprêtent à dévoiler leurs cartes dès septembre, probablement pour éviter une confrontation directe avec le mastodonte GTA 6, Tomb Raider: Legacy of Atlantis fait le choix de la prudence et les développeurs prennent le temps de peaufiner une copie qui séduit déjà.

La découverte de l’Atlantide attendra

Loin du remake proposé en 2007 avec le très bon Tomb Raider: Anniversary, Tomb Raider: Legacy of Atlantis se présente comme une réinterprétation de l’épisode original de 1996. Première nouveauté et pas des moindres, les équipes de Crystal Dynamics mettent de côté leur propre moteur graphique, le Foundation Engine, au profit de l’Unreal Engine 5. Le Foundation Engine utilisé sur la trilogie Survivor commençant à accuser le poids des années, les développeurs repartent de zéro, et au vu des images de la dernière bande-annonce, pour le mieux. Les effets de lumière, de particules, les textures et autres effets pyrotechniques sont magnifiés grâce à l’utilisation de l’Unreal Engine 5.

L’ensemble apparaît donc beaucoup plus fluide et dynamique, ce qui ne sera pas de trop lors des séquences de voltige, d’escalade et de fusillades acrobatiques que Lara Croft s’apprête à nous offrir.

Côté gameplay, la bande-annonce du State of Play nous a proposé un peu plus d’images à nous mettre sous la dent. Les séquences d’escalades et de plateforme ressemblent beaucoup à ce que Lara était capable de faire dans la trilogie Survivor, mais avec plus de rapidité et de fluidité ajoutant un côté arcade à l’ensemble. Les combats et échanges de coups de feu empruntent la même direction avec un côté grand spectacle qui ravira les afficionados des séquences over-the-top de Tomb Raider: Legend et Underworld.

Enfin, les énigmes seront simplifiées et pour certaines réimaginées pour correspondre aux standards modernes. Un bien comme un mal, sachant que les énigmes et puzzles des premiers épisodes de la belle aventurière britannique hachaient le rythme de par leur caractère alambiqué et parfois irréalisable dû à un gameplay lourd cher aux années 90. L’ajout du grappin permettra aussi de donner un nouveau visage à certains puzzles, comme celui des rouages en début d’aventure.

De l’utilité d’offrir un nouveau visage au premier opus

La proposition de Crystal Dynamics et Flying Wild Hog est certes très alléchante mais est à double tranchant. D’un côté, l’idée de proposer une refonte complète et moderne de la toute première aventure de l’icône Lara Croft est une bonne chose. Elle peut permettre à un public n’ayant pu découvrir le premier opus d’être au fait de ce monument du jeu vidéo et de l’appréhender avec un gameplay et des graphismes plus ancrés dans l’air du temps. De plus, les développeurs ont insisté sur ce point : Tomb Raider: Legacy of Atlantis n’est pas qu’un simple remake, c’est une réinterprétation.

Le jeu proposera des séquences inédites, des morceaux de niveaux en plus et une réécriture globale pour se rapprocher de ce qui a pu se faire dans la dernière trilogie (et dans ce qui sera proposé dans Catalyst). L’aventure se déroulera toujours au Péron, en Grèce et en Égypte, mais profitera d’un nouveau regard plus ouvert et libre.

Volonté est faite de proposer un nouveau visage à la licence. Repartir sur de nouvelles bases en laissant de côté la trilogie Survivor, en appelant une nouvelle actrice pour doubler et jouer Lara en performance capture avec Alix Wilton Regan, user d’un gameplay plus moderne… Tout comme Metal Gear Solid Delta, Tomb Raider: Legacy of Atlantis entend bien ramener dans son giron une nouvelle communauté qui découvrira Lara avec cette nouvelle version avant de poursuivre son aventure dans Catalyst. Le souhait de Crystal Dynamics avec Legacy of Atlantis et Catalyst étant d’unifier les deux lignes temporelles que représentent les jeux développés par Core Design et ceux de la dernière trilogie.

Pour le moment, les dernières maigres infos offertes par la bande-annonce du State of Play continuent de nous intriguer et nous promettent une sympathique et dynamique redécouverte de l’univers de Lara Croft à la recherche de l’Atlantide. Tomb Raider: Legacy of Atlantis sortira le 12 février 2027 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Switch 2.