Crazy Taxi: World Tour – la beta offrira compétition en ligne, cross-play et West Coast

Depuis juin, The Offspring a repris une place de choix dans nos esprits puisque Sega a officialisé la sortie prochaine d’un nouveau Crazy Taxi. Jusqu’à présent, l’univers classique de l’arcade et de la Dreamcast avait perduré à travers les collaborations avec Sonic et ses jeux de course mais il est temps aux « cabbies » qui sommeillent en nous de reprendre du service. L’éditeur et développeur japonais prévoit une session de test en ligne qui permettra à une poignée d’élus de regarder sous le capot et de voir ce que cette nouvelle itération a dans le ventre.

You’re gonna change the world (tour)

Crazy Taxi: World Tour devrait sortir dans le courant de l’année 2027, nous ne disposons pour le moment que d’un court trailer de gameplay pour apprécier ce qui nous attend dans ce nouvel opus. La philosophie semble être restée la même depuis le premier jeu : il s’agit de transporter un client d’un point A à un point B le plus vite possible en exécutant un maximum de prouesses dangereuses mais néanmoins stylées pour satisfaire pleinement le passager. Cependant, est-ce que le titre sera une simple refonte graphique d’un jeu typé arcade ou portera-t-il une vraie intention de renouveler sa formule pour mieux coller aux nouvelles habitudes de jeu ?

Cette session de « test de réseau fermé » pourrait apporter un début de réponse puisqu’elle ne concernera que les modes multijoueurs de Crazy Taxi: World Tour. Elle sera ouverte aux joueurs PC, PS5 et Xbox Séries du 11 au 13 septembre 2026. Les joueurs Switch 2 devront donc prendre leur mal en patience. Ce choix révèle à la fois la volonté des développeurs d’orienter davantage la licence vers une expérience compétitive en ligne, cross-play compris, et de faire en sorte qu’elle soit le plus agréable possible à la sortie grâce à des serveurs stables.

Les inscriptions sont dès à présent ouvertes et ce jusqu’au 1er septembre à 5h. Cela ne requiert que la création d’un compte Sega et d’être localisé dans les zones géographiques autorisées (en gros l’Europe de l’ouest, l’Amérique centrale, du Nord et une partie du Sud ainsi que l’Asie du Sud-Est). Il est même possible de favoriser ses chances d’être sélectionné en participant à des évènements sur la chaîne Discord officielle du jeu.

Les quelques chauffeurs qui auront accès au « test réseau fermé » auront le droit d’essayer uniquement deux des modes multijoueurs de Crazy Taxi: World Tour : Pickup Race (Course) et Cops ‘N’ Cabbies (Police contre Taxi). Le premier voit six joueurs s’affronter dans le but d’accomplir le plus de courses possibles en un temps limité. Le second est un mode où deux équipes s’affrontent, sûrement dans un jeu de chat et la souris mais rien n’a encore été confirmé. Le choix sera donné de se lancer dans un mode classé ou de créer son propre salon avec des règles personnalisées.

Sega semble confirmer sa nouvelle politique qui consiste à ramener sur le devant de la scène ses licences historiques tout en les modernisant. Ainsi, Crazy Taxi: World Tour et Virtua Fighter Crossroads pourraient donc ouvrir la voie à d’autres remakes/suites comme celui d’un certain Jet Set Radio, lui aussi vecteur une nostalgie très forte. Mais de telles adaptations seront-elles capables de recréer les sentiments ancrés dans une toute autre époque ?