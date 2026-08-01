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Shift Up (Stellar Blade) expose son IA et ça ne passe pas

Clip musical de Stellar Blade: Blood Rain

Drakyng

Boss Final New Game Plus | Mario m'a appris à sauter, Sonic à courir. Mangeur de jeux vidéo depuis ma tendre enfance, la sauce RPG reste la meilleure. En constant effort afin d'éléver le débat sur l'internet sauvage.

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