Shift Up (Stellar Blade) expose son IA et ça ne passe pas

Doit-on craindre l’avénement de l’IA sur l’entièreté de notre culture ? Sommes-nous à l’aube d’une standardisation massive de nos oeuvres en perte d’identité ? Des questions un brin exagérées mais néanmoins pertinentes au vue des récentes actualités. On savait SHIFT UP, studio corréen à l’origine de Stellar Blade, à fond sur l’IA dans ses différents processus créatifs, mais sa dernière vidéo diffusée laisse présager le pire.

Pour préparer la sortie de la suite intitulée Stellar Blade: Blood Rain (ou BLOODRAIN, on ne sait plus trop avec la dernière communication), SHIFT UP a dévoilé sur son compte Youtube un clip musical de qualité pour le moins douteuse. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la vidéo nommée « Wanna be in LOVE », ne fait pas l’unanimité. La raison ? L’utilisation abusive de l’IA. Mais, on vous laisse la visionner avant d’aller plus loin.

Comme une fausse note

L’idée est bonne. Quoi de mieux qu’une musique entrainante (générée par IA aussi ?) pour marquer les esprits ? Malheureusement, la vidéo, du moins certains passages, montrent clairement une utilisation nauséabonde de l’IA. Ça sonne tout bonnement faux et ça décrédite toute la bonne intention initiale. Soyez particulièrement attentifs aux moments ou l’on voit Evie chanter, c’est affligeant. Et surtout, ça génère un sévère décalage avec les vraies phases, celles conçue par des humains.

Internet oblige, il n’a pas fallu bien lontemps avant que les commentaires négatifs ne pleuvent. Tout le monde pointe du doigt l’IA et son rendu catastrophique. Et ce qui devait être une sympathique vidéo devient un bad buzz porté par toute une communauté déjà bien remontée contre PlayStation et son arrêt du support physique. Le jeu vidéo est en train de muer comme jamais, et on a toutes les raisons de s’inquiéter.

On peut se réjouir de distinguer encore l’IA dans les créations, mais pour combien de temps ? À l’heure actuelle, SHIFT UP n’a pas réagi à l’avalanche de retours négatifs, mais qu’importe après tout : qu’on le veuille ou non, l’IA sera dorénavant toujours de la partie, et ça fait froid dans le dos.