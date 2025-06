Stellar Blade – Des ventes records qui changent la donne pour Sony ?

Depuis quelques années, Sony a pris l’habitude de porter certaines de ses licences les plus populaires sur PC. Bien sûr, toujours avec quelques mois (voire années) de décalage.

Pour Sony, cela représente une source de revenus supplémentaire, tout en continuant de privilégier les joueurs sur ses consoles. Et si, jusqu’à présent, l’apport financier de ce changement de stratégie n’était pas forcément très conséquent, la donne a peut-être changé grâce à la sortie Steam de Stellar Blade !

En à peine 3 jours, Stellar Blade s’est écoulé à plus d’un million d’exemplaires ! À titre de comparaison, il avait fallu attendre plus de 50 jours pour atteindre le même chiffre sur PlayStation 5. Et alors que le précédent record de joueurs simultanés pour un jeu Sony sur Steam était d’environ 77 000 avec Ghost of Tsushima, Stellar Blade l’a pulvérisé, dépassant les 190 000 joueurs connectés en même temps !

L’époque de la guerre des consoles est-elle révolue ?

C’est en tout cas la direction que semblent prendre les choses. Depuis déjà quelque temps, Microsoft propose ses anciennes exclusivités sur les consoles Sony et Nintendo. L’un des exemples les plus récents est l’emblématique Forza, longtemps en concurrence directe avec Gran Turismo de Sony, qui a récemment fait son apparition sur le PlayStation Store.

Cette arrivée, ainsi que celle d’autres jeux issus du catalogue Microsoft, a fortement secoué le marché de la PS5 : les trois jeux les plus vendus du mois d’avril aux États-Unis et en Europe sont tous issus de studios appartenant à Microsoft, à savoir Forza Horizon 5, Minecraft et Oblivion.

De quoi motiver Sony à suivre l’exemple de son concurrent et proposer ses licences phares sur Xbox Series ou Switch 2 ? C’est en tout cas ce que laisse entendre Hermen Hulst, directeur du Studio Business Group de Sony :

Nous explorons continuellement de nouvelles façons pour les joueurs d’interagir avec nos franchises […] Il est important de réaliser que nous réfléchissons vraiment à la manière de sortir nos franchises des consoles pour atteindre de nouveaux publics et que nous adoptons une approche très mesurée et très délibérée pour y parvenir.

Quoi qu’il en soit, Sony semble adopter une posture patiente et une stratégie prudente quant à l’expansion de ses licences sur d’autres supports. Jusqu’à présent, cette approche s’est révélée payante. Et d’après les déclarations de ses dirigeants, rien n’indique qu’ils soient fermés à l’idée de faire évoluer cette stratégie, que ce soit pour accroître le succès de leurs jeux, ou pour gonfler un peu plus leur porte-monnaie !