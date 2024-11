Stellar Blade – Le jeu atteint des sommets avec son DLC Nier Automata (et c’est désolant)

Stellar Blade a su s’affranchir des différentes polémiques qui gravitaient autour et possède désormais une solide communauté. Ce 21 novembre, les équipes de chez Shift Up ont proposé un contenu additionnel payant amenant l’univers du jeu Nier Automata dans le monde d’Eve. Et l’arrivée de ce DLC a eu un effet plus que positif.

Stellar Blade, profite depuis sa sortie d’un fort intérêt de la part des joueurs. En témoigne sa cote qui ne faiblit pas mais également sa présence dans le top des ventes du catalogue PlayStation à la suite de la sortie du DLC Nier Automata. C’est assez navrant quand on y réfléchit.

Le DLC proposé à 9.99 €, apporte un florilège de skins inspirés de l’univers du jeu de PlatinumGames. Mais l’obtention de ces costumes devra se faire par le biais d’une petite quête (servant juste de prétexte). Vous devrez tout d’abord mettre la main sur le personnage d’Emil et sur plusieurs larmes stellaires (objets à dénicher un peu partout dans le jeu).

Une fois les précieuses larmes acquises, vous pourrez récupérer dans la boutique des nouvelles tenues à l’effigie de 2B, un accessoire de visage et trois coupes de cheveux, mais aussi une apparence pour le drône, Adam et Lily. Vous l’aurez compris, le DLC cross-over est purement esthétique et n’apporte strictement rien à la narration du jeu.

En plus du DLC, les développeurs ont également proposé une mise à jour gratuite incluant le mode photo tant attendu, une poignée d’éléments cosmétiques, de corrections techniques (gameplay et synchronisation labiale sur diverses langues).

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Stellar Blade a encore de beaux jours devant lui, les développeurs ont récemment annoncé l’arrivée d’un premier DLC narratif et d’un portage PC courant d’année prochaine.