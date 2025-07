Sucker Punch – Un second souffle pour inFamous ?

À quelques mois de la sortie de la suite de Ghost Of Tsushima, Ghost Of Yotei, le directeur créatif de Sucker Punch a déjà des idées pour la suite des aventures du studio.

Fondé en 1997, le studio de développement Sucker Punch peut se vanter d’avoir à son actif quelques beaux succès. C’est notamment à lui que nous devons les 3 aventures du raton laveur cambrioleur Sly Racoon mais aussi la saga de jeu super héroïque en monde ouvert inFamous. Le premier épisode sorti en 2009 sur PlayStation 3 avait fait forte impression en nous mettant dans la peau de Cole MacGrath un livreur flirtant avec l’illégalité. Suite à la découverte du contenu d’un colis étrange, Cole provoque une explosion cataclysmique et se retrouve par là même doté de pouvoirs en lien avec l’électricité.

Ce qui caractérisait inFamous, et en faisait un jeu à part dans le paysage des jeux d’action en monde ouvert, était son système de karma. Héros ou méchant, vous pouviez forger votre propre destinée de méta humain selon les actes que vous accomplissiez. En résultait différents arbres de compétences et pouvoirs selon votre orientation, mais également différentes fins.

Enrichi d’un second et d’un troisième opus en 2011 et 2014 avec inFamous 2 et inFamous: Second Son (et un standalone avec inFamous: First Light), la saga de Sucker Punch a eu le droit à un chaleureux accueil critique avec des moyennes Metacritic survolant les 80%. Les ventes n’étaient pas en reste avec, respectivement 1 ; 1,80 et 2 millions d’exemplaires vendus pour les différents opus de la trilogie.

Depuis 2014, la saga n’a plus donné signe de vie et ses créateurs sont partis développer Ghost Of Tsushima avec le succès qu’on lui connaît. Mais lors d’une interview donnée à Game Informer, Nate Fox le réalisateur des inFamous et de Ghost Of Tsushima, a partagé son envie de retravailler sur la saga :

« J’adorerais travailler sur davantage d’InFamous. J’adorerais voir une réédition de la trilogie, mais Sucker Punch est sur un jeu à la fois, et en ce moment nous sommes très concentrés sur la finition de Ghost of Yotei. »

Même si la mention est faite d’un souhait d’une réédition, nous ne serions pas contre un remake pur et simple du premier opus ou même un quatrième opus. Cette note d’espoir vient quelque peu contredire les dires du studio lors d’une interview en 2022, dans laquelle il avait souligné qu’aucun nouvel épisode d’inFamous n’était en développement. Les équipes de Sucker Punch étaient-elles déjà en train de plancher sur la suite de Ghost Of Tsushima lors de cette interview ? Probablement.

Pour appuyer cette déclaration, gardons en mémoire que Sony et PlayStation sont très friands de versions remaster et/ou remake de leurs anciens jeux. En témoignent les apparitions successives d’Horizon Zero Dawn: Remastered, Spyro, Days Gone Remastered ou encore Medievil.

Mais pour ce qui est d’inFamous, les propositions d’aventures super héroïques en jeu vidéo n’ayant pas (encore) provoqué le même ras-le-bol qu’au cinéma, toutes les valves seront donc ouvertes. Avec les futurs Marvel 1943: Rise of Hydra et Marvel’s Wolverine restant cloisonnés à un univers propre, celui des héros Marvel, et suite aux annulations successives de Wonder Woman et de Black Panther, le public serait peut-être plus enclin à accueillir une proposition originale dans cet univers foisonnant fait de héros et de vilains.