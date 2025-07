Ghost of Yotei – Le sauveur de Playstation pour 2025 ?

Jeudi soir, Sony nous avait concocté un State of Play dédié au très attendu Ghost of Yotei. L’occasion pour l’éditeur et le studio Sucker Punch de nous en dévoiler un peu plus sur le gameplay, l’histoire et les différents modes de jeux qui attendront les joueurs le 2 octobre prochain. Et si le jeu a l’air magnifique (dans la pure lignée de Ghost of Tsushima), aura-t-il les épaules pour être la vitrine 2025 quasi unique d’un catalogue AAA Sony en perdition ?

Rendez-vous en terrain connu

Ghost of Yotei est donc une histoire de revanche. Celle d’Atsu, laissée pour morte par le gang des Six de Yotei, et prête à tout pour venger sa famille, tuée seize ans plus tôt. L’occasion pour l’héroïne de traverser les paysages variés de la région d’Ezo à la recherche de ceux qui ont fait basculer sa vie. Comme dans le premier opus, où Jin Sakai devenait petit à petit le célèbre fantôme, la réputation d’Atsu commencera petit à petit à la devancer au fur et à mesure de ses actions et de ses découvertes.

Honnêtement, les premiers extraits de gameplay sont très jolis et Sucker Punch semble avoir travaillé à quelques nouveautés de bon aloi du point de vue gameplay. Il sera par exemple possible simplement grâce à une pression sur un bouton de basculer dans le passé d’Atsu, entrainant une transformation de l’environnement alentour. Ghost of Yotei marquera également la fin des postures de combat. Fini le Katana et les quatre postures de Jin Sakai, place à des armes plus variées et à des affinités différentes entre les armes de vos ennemis et celle que vous porterez. D’autres nouveautés seront de la partie, certaines plus gadgets que d’autres, faisant sans doute du titre une future aventure incontournable.

D’ailleurs, à la suite du State of Play, les premières impressions des spectateurs sont quasi unanimes: il est fort probable que nous nous trouvions là face à un candidat possible au GOTY, tant l’univers parait encore une fois crédible, immense et les animations au top. Et des avis positifs, il va en falloir pour que Ghost of Yotei soit digne des attentes de Sony en fin d’année.

On le sait, la marque nipponne ne vit pas sa meilleure période, au moins du point de vue du catalogue proposé. Très peu de nouvelles licences à se mettre sous la dent, et les suites semblent être les seules à encore trouver grâce aux yeux du grand public. Entre God of War: Ragnarök, Horizon Forbidden West et Spiderman 2, trois des plus gros succès de la PS5 ne sont que des resucées (certes réussies) de titres, avec leurs lots de nouveautés, mais surtout une désagréable impression de copié-collé sur la durée.

Et au vu du State of Play de jeudi, Ghost of Yotei pourrait ne pas faire exception à cette règle qui semble définir la génération actuelle de AAA sur consoles. On ne met plus autant de moyens dans la création de nouvelles licences, et quand on le fait, c’est au détriment des joueurs comme avec les récents exemples Concord et Marathon. Reste la solution de facilité, mettre des gros sous dans des licences déjà solidement implantées dans le cœur des joueurs, quitte à proposer des titres très proches de leur prédécesseurs. Trop proches pour certains.

Malgré tout, ce serait mentir que de dire que Ghost of Yotei ne nous a pas fait une forte impression durant sa présentation en vidéo. Mais malgré les nouveautés présentées, nous n’avons pas réussi à nous départir d’un sentiment de déjà-vu qui, espérons-le, nous quittera rapidement une fois la manette en main, encore plus dans une aventure sans doute amenée à durer plus de cinquante-heures.

Une chose est sûre, l’année 2025 de Sony dépendra très fortement de l’accueil réservé à Ghost of Yotei. Le constructeur proposera même de nombreux objets collectors pour accompagner la sortie du titre en octobre, à commencer par deux consoles exclusives en éditions limitées, accompagnées de leurs manettes Dualsense respectives. Des objets collectors du plus bel effet, rendant hommage aux arts graphiques japonais, et qui n’en doutons pas, devraient s’arracher comme des petits pains. Et sauver l’année de Sony ?