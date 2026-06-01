Le programme du Summer Game Fest 2026

Si vous suivez assidument les péripéties qui agitent l’actualité du jeu vidéo (et si vous lisez ces premières lignes, on peut oser l’imaginer), alors vous n’êtes sans doute pas sans savoir que dès cette semaine débute le Summer Game Fest, entrainant dans son sillage bon nombre d’éditeurs et de développeurs qui voient là une formidable vitrine pour exposer leurs prochains projets. Et comme il n’est pas toujours si simple de s’y retrouver avec ces communications à foison, nous vous proposons un planning des conférences les plus prometteuses ainsi que les espoirs d’annonces qu’elles suscitent.

State of Play – Mardi 02 juin à 23h

Le grand mess estival du jeu vidéo débutera donc dès ce 02 juin, à 23h, avec un State of Play qui devrait durer un peu plus d’une heure. Comme à son habitude, PlayStation a commencé à nous mettre l’eau à la bouche en nous précisant que Marvel’s Wolverine, le très attendu AAA d’Insomniac Games, bénéficiera d’une mise en lumière particulière, histoire de (re)lancer une hype autour du titre dont la sortie est calée pour le 15 septembre prochain.

Aurons-nous droit à d’autres titres first party ? On l’appelle de nos vœux tant, sur cette génération de machines, PlayStation a été très chiche en productions maison. Et s’il ne faut sans doute pas rêver à un nouveau trailer d’Intergalactic: The Heretic Prophet ou au prochain Uncharted, lesquels risqueraient de faire de l’ombre à Wolverine, on espère que le géant nippon va nous offrir quelques surprises supplémentaires.

Reste que PlayStation se doit d’envoyer du lourd dans sa conférence histoire de faire passer la pilule de l’augmentation de 100 € de sa console, effective depuis quelques semaines. Cela pourrait d’ailleurs tout aussi bien passer par des partenaires historiques de la marque. Capcom pourrait-il présenter son prochain remake de Resident Evil (Code Veronica étant pressenti pour l’occasion) ? Square-Enix aurait-il dans sa besace la troisième partie du Remake de Final Fantasy VII ? Peut-être est-ce aussi le bon moment pour nous monter les premières images de Stellar Blade 2. On attend vos pronostics sur cette soirée qu’on espère mémorable.

Summer Game Fest – Vendredi 05 juin à 23h

Second gros temps fort de ces festivités estivales, le Summer Game Fest, présenté comme à son habitude par Geoff Keighley, débutera donc à 23h ce 05 juin. Sera-ce enfin la conférence de la réconciliation, après plusieurs shows relativement décevants de la part de l’ex-journaliste ? D’autant que cette année, les attentes sont fortes avec des promesses d’éditeurs et développeurs particulièrement alléchantes dont on imagine avoir des nouvelles cet été.

On s’attend notamment à en apprendre plus sur Alien Isolation 2, teasé par Creative Assembly il y a quelques semaines et qui devrait, en toute logique, être présenté plus longuement pendant la soirée. Toujours du côté de l’horreur et aussi annoncé il y a quelques temps, la Bloober Team pourrait enfin lever le voile sur le remake en développement depuis plusieurs années du premier Silent Hill. Peut être rêvons nous trop grand aussi en supposant que Tomb Raider: Legacy of Atlantis, découvert lors des derniers Game Awards, aurait aussi sa place durant le Summer Game Fest.

Xbox Games Showcase – Dimanche 07 juin à 19h

Avec le changement de direction suite à l’éviction de Sarah Bond et Phil Spencer au profit de Matt Booty et Asha Sharma, la conférence Xbox, qui se tiendra donc ce 07 juin à 19h, pourrait marquer un vrai tournant dans la politique éditoriale du constructeur américain. La nouvelle direction d’Xbox ne cesse de promettre un retour à ce qui a fait le succès de ses deux premières générations de machine. À voir maintenant si les actes se joindront à la parole.

D’autant qu’à l’exception d’une présentation étendue de Gears of War: E-Day, prévue immédiatement après la conférence principale, on se demande bien ce que Xbox nous réserve pour sa conférence. On peut légitimement supposer qu’un nouveau trailer de Fable, dont la date de sortie a récemment été reportée, pourrait être montré. On n’échappera sans doute pas non plus à une présentation du futur Call of Duty: Modern Warfare 4, annoncé il y à quelques jours.

Difficile aussi d’imaginer qu’Halo: Campaign Evolved ne soit pas de la partie. Il se murmurerait même que le titre pourrait bénéficier d’un « shadow drop » dès la fin de la soirée. En dehors de ces titres, on ne peut que souhaiter que les surprises soient belles et qu’on puisse voir les retours de titres qui nous avaient intrigués les années passées (Clockwork Révolution par exemple) voire même des nouvelles d’OD, projet exclusif pour le constructeur d’un certain Hideo Kojima.

Le reste du programme

Évidement, le Summer Game Fest, ce n’est pas seulement Geoff Keighley, PlayStation et Xbox. On a l’habitude de voir dans des conférences réputées mineures des titres qui animent admirablement bien notre année gaming. Et si la liste n’est pas exhaustive ou que d’autres conférences pourraient encore se greffer dans les prochains jours (coucou Nintendo), voici celles auxquelles nous vous recommandons de vous intéresser :