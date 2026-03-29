PlayStation augmente ses prix – Vers une PS6 à plus de 1000€ ?

Le paradigme du prix des consoles a drastiquement changé avec la génération actuelle. Alors que depuis toujours, les prix des consoles baissaient au fur et à mesure que l’âge des machines avançait, c’est désormais rigoureusement l’inverse qui se produit : plus le temps passe et plus une machine est chère. PlayStation illustre à nouveau ce phénomène en annonçant une nouvelle hausse du tarif des PS5. La console sans lecteur optique passe de 500€ à 600€, la machine pourvue d’un lecteur passe elle de 550€ à 650€, et la PS5 Pro qui était vendue 800€ coûtera désormais 900€, flirtant dramatiquement avec les 1000€… qui seront aisément atteints si le joueur souhaite s’offrir le stand vertical et une seconde manette.

On le sait, c’est essentiellement la situation autour du marché de la RAM, préemptée par les datas centers à destination des applications I.A., qui entraîne cette hausse des prix. Les tensions autour de Taïwan, qui produit plus des deux tiers des semiconducteurs mondiaux, et la guerre commerciale sino-américaine sur les puces électroniques doit également avoir un impact non négligeable.

Cependant, on peut se demander qui va mettre pas loin de 1000€ pour une console qui est désormais dans le dernier quart de son cycle de vie ? « Investir » dans une machine aussi coûteuse pour y jouer pendant 6, 7 ou 8 ans peut avoir du sens. Mais tout le monde s’attend à voir les consoles de nouvelle génération, PS6 et Xbox Helix, débarquer fin 2027 au plus tôt (les déclarations du côté d’Xbox le laissent à penser), ou en 2028.

Une next-gen de luxe ?

Ce nouveau tarif a peut-être aussi un autre rôle : nous préparer au prix des consoles « next gen ». Et voir les prochaines Xbox Helix et PS6 à plus de 1000€ pour leur lancement est hélas de plus en plus crédible. L’analyste Dr. Serkan Toto, PDG de l’entreprise de conseil Kantan Games, a ainsi déclaré à Games Radar :

« Je pense que 999$ au moins pour l’une des versions de la PS6 n’est pas impossible. On va droit vers un monde où les consoles à 1000$ seront la norme, où les consoles de jeu seront un bien de luxe. [Les fabricants] ne souhaitent pas vraiment augmenter les prix du matériel, parce qu’en général, c’est une partie très subventionnée de l’équation, et que la vente de jeux est vraiment le cœur de leur modèle économique. Je m’attends à ce que la prochaine génération de consoles démarre avec des prix 50% supérieurs à ceux vus au démarrage de cette génération. »

Si Toto voit juste, et malgré une hausse de tarif impressionnante et jamais vue entre deux générations (à part dans le cas de la PS3, mais cette hausse de tarif avait failli causer l’échec de la machine), nous aurions donc des machines vendues 750€. Ce qui, malgré tout, serait « moins pire » que ce à quoi on s’attend désormais…