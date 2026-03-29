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PlayStation augmente ses prix – Vers une PS6 à plus de 1000€ ?

Sony augmente les prix de la PlayStation - Vers une PS6 à 1000€ ?

n1co_m

40 ans d'expérience en jeux vidéo. Nul à Fortnite. Megadrive > Snes. "Vous ne lisez pas assez NG+, les gars..."

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