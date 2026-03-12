Microsoft parle de la Xbox next gen et inquiète sur la rétro-compatibilité

Elle sera évidemment plus puissante, très probablement vendue comme « la plus puissante des Xbox » (normal, pour une console next gen), et même, si elle sort avant la concurrence – ce qui semble se dessiner – « la plus puissante des consoles sur le marché ». À l’occasion de la GDC (la Game Developper Conférence, en ce moment à San Fransisco), Microsoft a fait un très gros teasing de sa prochaine console, désignée provisoirement sous le nom de projet Helix.

Un teasing, et pas une véritable présentation, car aucun chiffre ne sera venu réellement éclairer ce à quoi il faut s’attendre question matériel. Ainsi, il faut pour le moment se contenter de promesses telles que :

« Le projet Helix est propulsé par un SoC AMD custom, designé pour la prochaine génération de DirectX et du FSR. C’est un véritable bond en matière de performances du ray tracing, il intègre de l’intelligence directement dans le système de calcul graphique, et permet des augmentations sensibles en efficacité et ambition visuelle. Le résultat, ce sont des mondes plus réalistes, immersifs et dynamiques pour les joueurs » – Jason Ronald, en charge de la « next gen » chez Microsoft, cité par VideoGameChronicles (traduit par la rédaction)

Une console plus puissante pour des jeux plus beaux, soit la même promesse qu’à chaque nouvelle génération de machines, et le minimum syndical à annoncer aux joueurs si on veut qu’ils mettent la main à la poche pour renouveler leur matériel.

Mais aujourd’hui, vendre une console plus puissante ne suffit plus, ainsi que le montre le succès des Switch et Switch 2. La rétro-compatibilité, par exemple, est aussi un attendu important des joueurs. Sur ce point, Microsoft a toujours été très solide, avec aujourd’hui encore un nombre très importants de jeux sortis sur les machines précédentes (depuis la Xbox originale) directement compatibles avec les Xbox actuelles. C’est ici qu’un passage de la présentation du projet Helix peut inquiéter :

« Nous nous engageons à ce que les jeux des quatre générations de Xbox restent jouables pour les années à venir. Et dans le cadre de notre 25ème anniversaire cette année, nous lancerons de nouvelles manières de jouer à certains des jeux de notre passé les plus iconiques »

On passera sur l’utilisation de l’adjectif « iconique », qui vient jusqu’à polluer la communication même à ce niveau, pour se concentrer sur « les nouvelles manières de jouer ». S’il ne s’agit pas de rétro-compatibilité (pas assez « nouveau »), on imagine un système de consoles virtuelles, tel que le propose Nintendo avec son abonnement Switch Online, ou un accès aux jeux qui tourneraient dans le cloud. Dans les deux cas, des solutions particulièrement insatisfaisantes pour qui s’interesse à la préservation du patrimoine vidéoludique. On espère simplement que ces « nouvelles manières de jouer » viendront s’ajouter au programme existant, et pas le remplacer.

Car Jason Ronald a confirmé de nouveau la possibilité de jouer à ses jeux PC sur la prochaine Xbox, « pour faire tomber les barrières entre consoles et PC ». Et si le projet Helix est en fait un PC « déguisé » en console, un peu comme la Steam Machine, sera-t-il, comme la Xbox Series, en capacité de faire tourner nativement les jeux des consoles précédentes ? Un PC actuel, tournant sous Windows, n’en est pas capable. Or, c’est bien Windows qui devrait faire tourner la prochaine console.

On aura d’ailleurs très vite un aperçu de l’OS de Microsoft dédié au jeu vidéo, puisque qu’un Xbox Mode pour Windows 11 va commencer à être déployé dès le mois d’avril. Alors s’agira-t-il d’un simple mode « big picture », calqué sur celui de Steam, pour l’application Xbox actuelle, ou d’une vraie évolution de Windows pour le jeu vidéo, à même de rattraper son retard sur l’OS qui accompagne les Steam Deck ?

Microsoft confirme aussi que les kits de développement du projet Helix seront distribués aux studios à partir de 2027, confirmant les annonces précipitées d’AMD, ce qui suggère alors une sortie de la console pour le grand public en 2028.